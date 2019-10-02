人權法執行有難度 一切取決於總統

【明報專訊】《香港人權與民主法案》除了修訂1992年訂立的《香港關係法》，要求每年檢討香港自治情况，亦包括賦予美國總統權力，將打壓香港自由的官員、議員等列入黑名單，凍結在美國資產及禁止入境美國。此法案基於《全球馬格尼茨基人權問責法》，原版本針對俄羅斯官員，至2016年通過全球版本法案，將針對目標擴展至全球任何嚴重侵害人權或貪腐官員。
美國於2017年12月首次公布制裁名單，包括時任北京市公安局朝陽分局局長高岩，他涉及將維權人士曹順利逼害致死。去年美國亦以此法案制裁全球百多個組織及個人，包括牽涉殺害沙特阿拉伯記者卡舒吉的官員，以及緬甸種族清洗行為的軍警。美國參議院上月通過《維吾爾人權政策法案》，美國國務院每年需就再教育營情况提交報告，評估是否引用包括《馬格尼茨基法案》制裁相關官員。
雖然外界認為《香港人權與民主法案》通過機會高，不過提出法案的參議員魯比奧也承認，法案認真執行有難度。時事評論員林泉忠早前撰文認為，港人不應對法案期望過高，因為法案不具法律強制力，是否實施、如何實施取決於總統決定。美國近年亦通過一系列對台灣友好的法案，但實施度並不高。美國總統特朗普注重「交易外交」，傾向將這些法案作為與中國談判的潛在籌碼，斷不會輕易出牌。
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