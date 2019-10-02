人權法執行有難度 一切取決於總統

美國於2017年12月首次公布制裁名單，包括時任北京市公安局朝陽分局局長高岩，他涉及將維權人士曹順利逼害致死。去年美國亦以此法案制裁全球百多個組織及個人，包括牽涉殺害沙特阿拉伯記者卡舒吉的官員，以及緬甸種族清洗行為的軍警。美國參議院上月通過《維吾爾人權政策法案》，美國國務院每年需就再教育營情况提交報告，評估是否引用包括《馬格尼茨基法案》制裁相關官員。

雖然外界認為《香港人權與民主法案》通過機會高，不過提出法案的參議員魯比奧也承認，法案認真執行有難度。時事評論員林泉忠早前撰文認為，港人不應對法案期望過高，因為法案不具法律強制力，是否實施、如何實施取決於總統決定。美國近年亦通過一系列對台灣友好的法案，但實施度並不高。美國總統特朗普注重「交易外交」，傾向將這些法案作為與中國談判的潛在籌碼，斷不會輕易出牌。