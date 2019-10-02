美國會倘通過人權法 徐家健：對港影響長遠

在回歸前的1992年，美國通過《香港關係法》確認香港可繼續在貿易協議、科技出口管制、簽證、資金進出等方面，獲得與中國內地不同的待遇。不過若《香港人權與民主法案》獲得通過，國務卿需要每年向國會提交報告，確認香港有足夠自治維持上述待遇。

徐家健：長遠削外國投資信心

徐家健認為，法案對香港經濟影響較間接，象徵外國質疑香港是否依然是獨立關稅地位，雖然不是即時，但長遠會減低外國投資信心，逐漸影響香港作為中國與國際市場橋樑的定位。外資認為本港法制和監管比內地優勝，若這方面受損，有需要進入中國市場的公司便會直接到內地發展，不需要的便會選擇區內其地地方，如新加坡。中國亦在利用香港獨特性，作為吸收外資、推動人民幣國際化的渠道，若香港獨特地位被降低甚至失去，中國未必再要經香港進行，這也會影響香港金融市場發展。

預期美國以外國家不會積極跟隨

不過，徐家健認為即使法案通過，美國也不會隨便影響香港的獨特地位，2002年前美國國會也會每年審議是否給予中國貿易最惠國待遇，議題常與人權掛鈎，但實際上未曾暫停最惠國待遇。他預期美國的做法，會對香港問題在提出意見要求改善，或在維持香港獨特地位上作小部分調整，例如加強調查輸港的敏感科技是否有轉至內地等。至於美國以外的國家，他認為除非有特別事件發生，否則也不會積極跟隨。

香港是中國吸收外資的主要窗口，有人希望截斷中國公司經香港集資，影響中國經濟，達至「攬炒」。不過徐家健認為，上市公司佔中國經濟比例不高，中國公司也可選擇在美國等市場上市，即使中國公司集資難度增加，但對中國經濟不會有很大影響。

國企加大港投資 對港經濟影響負面

路透社早前引述消息指出，國資委要求國企加大在港投資，在港發揮更積極作用，徐家健認為對香港經濟有負面影響。收購後，若國企積極參與管理，他們決策未必單從經濟角度考慮，企業文化亦不同，會對公司業務不利。另外，國企規模大，私人企業難以與之競爭，亦削弱私營經濟的活動。