上月濠賭收微增0.6% 遜預期

博彩收入220.79億 今年最低

由2009年至今年計，澳門9月份的博彩收入較8月份減少2.34%至17.35%之間，去年更因為受到颱風山竹吹襲的影響，當地賭場歷年來首次要停止營運33小時，致9月份的博彩收入較8月份大減17.35%，為過去10年以來跌幅最多。由今年1月至9月份合計，整體博彩收入共2202.97億元，按年仍微跌1.7%。

一般而言，澳門的博彩收入，會在10月份及之後，迎接國慶十一黃金周檔期及相繼而來的聖誕新年高峰期。以2009年至2018年每年10月份為例，當月的博彩收入，向來會較9月份增加9.63%至26.39%之間，意味10月份博彩收入有機會升至240億元或以上。

料本月內地貴賓博彩客消費力減

不過，今年10月份受到香港發生連串示威及衝擊影響，影響部分旅客行程，加上中美貿易戰對內地經濟帶來的影響進一步加深，因此預期會對十一黃金周訪澳某程度削弱內地貴賓博彩客戶消費力，因此或影響整體博彩收入增長表現。

此前，澳門旅遊局曾經對當地傳媒表示，預期十一黃金周訪澳旅客數目會按年增加10%至15%。