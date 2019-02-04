港ADR指數挫200點 10月開局難

美匯指數轉強 離岸人幣曾穿7.15

雷賢達分析，雖然美元偏強傳統上不利港股，加上近月本港社會動盪打擊本土經濟，分別將於今日及本月31日公布的零售銷售及GDP數據料不會理想，但恒指成分股中逾半權重來自中資股，在內地經濟表現不差的前提下，他相信恒指難以大跌，事實上北水近來亦有南下低吸優質中資股如平保（2318）（上周五港股通最後一個交易日平保錄得1.55億元淨流入），「你看目前平保股價（周一收報90.05元）其實與今年高位（98元）相差不多，因為內地投資者以平保H股跟A股股價（周一收報87.04元人民幣、折合約95.5港元）比較，若H股明顯低於A股，便會低吸H股」。

雷賢達：北水密吸平保

美國傳媒CNBC早前報道，中國副總理劉鶴將於下周四（10日）赴美進行中美貿易戰第13輪談判，彭博社本周引述花旗、摩根大通及高盛等美資投行警告不應對兩國是次達成協議抱太高期望，相信美國將一如計劃在本月15日對2500億美元中國產品關稅稅率由25%調高至30%，例如花旗經濟師Cesar Rojas便指出，「我們不認為特朗普政府是次會與中國達成和解協議，因為美國經濟及金融市場的表現仍然強勁」。雷賢達認為，雖然中美本月達成全面貿戰和解協議的機會不大，但中國仍有機會增加採購美國農產品釋出善意，避免兩國的貿易戰進一步惡化。

李聲揚：新股轉旺220元吸港交所

康證投資研究部董事李聲揚表示，市場預計聯儲局在本月底議息會議減息機會不大，此前美匯料保持強勢，增加人民幣貶值壓力，故港股本月料陷入悶局，向下機會較大。不過，他認為，百威亞太（1876）本周一成功掛牌集資逾300億元，加上近來有多隻新股上市，可見港股已恢復融資能力，對港交所（0388）屬正面，雖然存在收購倫交所帶來的不明朗因素，惟港交所本月若隨大市下試220元，對他來說便屬「舒服」的入市位。