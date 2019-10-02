零售商新股因示威活動被拒上市 Muse母公司業務被指「過度集中示威區」

明報記者 鄧偉忠、馬迪帆

對於因反修例示威反對新股上市，港交所（0388）發言人接受本報查詢時表示不評論。據了解，妙思在申請上市過程順利，上市部亦未有太多查詢，很快便獲排期聆訊，卻遭上市委員會質疑公司業務以至擴張計劃都集中於本港旅客旺區，最終被否決上市。

政治因素否決 投行界人士稱罕見

有投行界人士表示，因政治事件被否決上市是罕見事件，「就算話影響生意，呢種係偶發性事件」，他指一般情况下公司在聆訊被否決後可提出上訴，因此妙思目前仍有機會經上訴後獲批上市；但他稱根據經驗，新股在聆訊上被否決，一般上訴成功機會不大，「（上市委員會）唔會信你咁快解決到問題」。

妙思於今年7月遞交上市申請，根據招股書資料，截至今年3月底止年度，集團擁有8間分店，全部位於尖沙嘴及銅鑼灣，當中僅尖沙嘴旗艦店已佔公司逾半收入（見圖）。

另有中資投行高層稱，近期本地公司申請上市時，亦要考慮將示威衝突加入風險。翻查資料，不少公司招股文件確有提及相關事件，業務遍及零售、建築及安老院舍（見表）。

安永華南區主管合伙人兼亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮表示，上市委員會有選擇適合公司上市的權力，若見到公司管理層計劃太過冒進或高風險，是可以因此而不批准申請。

近期招股書開始加入港局勢風險

近期有公司開始將香港政治局勢風險加入招股書，蔡偉榮表示，若社會運動引起一定風險，令投資者了解相關風險是合理做法。從上市公司角度而言，他表示，律師亦會希望公司做到充分披露，在法律層面上可以盡量避免被人指「誤導」而上訴。

信永中和會計師事務所合伙人盧華基表示，港交所審批上市申請時會格外注重公司業績未來會否「走樣」，以及是否可以持續經營。他表示，若要通過上市聆訊，最重要是公司對未來業績及現金流的預測合理、擴張計劃有說服力，估計此方面將需要更多數據及近期表現以支持。

盧華基：審批關注經營可否持續

他預料，香港經濟受衝擊，未來本地新股數目或有所減少。不過他認為，社會運動的影響類似2003年SARS事件，始終屬於短期影響。

德勤中國全國上市業務組聯席領導合伙人歐振興表示，公司業務是否存在下行風險是審批上市申請的考察原則之一，並指在目前環境下，委員會對業務集中有疑問亦是合理。