加拿分道舖6000萬 呎價低鄰舖三成

事實上，毗鄰的嘉芬大廈地下K舖，今年5月曾以6088萬元易手，若以該舖面積約450方呎計，呎價約13.5萬元，現成交呎價較4個月前低約26%。

今次沽貨之原業主，早於1997年以共2039萬元購入，持貨22年後帳面獲利3961萬元或1.9倍。

劍橋護老院1.88億購威尼斯花園舖

此外，土地註冊處顯示，華懋持有的上水威尼斯花園1樓A至H號舖，面積約1.89萬方呎，上月以近1.88億元售出，呎價約9947元，買家以1431431有限公司作登記，公司董事為劍橋護老院創辦人陸艾齡。

另天水圍劏場新北江商場再錄蝕讓個案，據悉，商場一個面積約90方呎的2樓雙號舖位，以約90萬元易手，呎價約1萬元。

新北江商場劏舖90萬沽 5年蝕五成

據知，原業主於2014年以195萬元購入上述單位，持貨5年後帳面蝕105萬元離場，蝕幅54%。車位方面，沙田濱景花園地下雙號車位，上月初以91.8萬元售出，較原業主今年1月購入價80萬元高出11.8萬元或14.8%。