PayPal入主國付寶 首家外資支付進軍中國

【明報專訊】內地傳媒報道，人民銀行批准國付寶股權變更申請。PayPal通過旗下美銀寶信息技術（上海）有限公司，收購國付寶70%股權，成為國付寶實際控制者，並進入中國支付服務市場，令PayPal成為第一家進入中國市場的外國支付機構，是中國支付行業對外開放的重要舉措。互聯網金融研究院首席研究員、國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼認為，金融開放是大勢所趨，擴大和深化非銀行支付對外開放，既是內地支付清算市場對外開放的重要部分，也是非銀行支付高質量發展的內在要求。國付寶暫未公布未來的發展計劃。
分析：內地金融開放大勢所趨
在PayPal進入內地市場前，英國跨境支付公司WorldFirst曾有望成為第一個進入內地的外國支付機構。
但隨着WorldFirst被螞蟻金服收購，PayPal便成為首家入華的外國支付機構。PayPal的業務覆蓋全球200多個國家及地區，有逾2.86億活躍支付帳戶，支持全球100多種貨幣交易。PayPal股價早段微升。
董希淼向財聯社稱，PayPal正式進入中國境內支付服務市場，具有多方面意義。首先，對境內外支付機構實現統一的准入標準和監管要求，有助帶來競爭鼓勵創新，進一步優化支付產業結構。其次，適度引入外資支付機構，有利於營造公平競爭的市場環境，提高資源配置效率，提升支付機構和支付產業的服務水平。