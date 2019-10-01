PayPal入主國付寶 首家外資支付進軍中國

分析：內地金融開放大勢所趨

在PayPal進入內地市場前，英國跨境支付公司WorldFirst曾有望成為第一個進入內地的外國支付機構。

但隨着WorldFirst被螞蟻金服收購，PayPal便成為首家入華的外國支付機構。PayPal的業務覆蓋全球200多個國家及地區，有逾2.86億活躍支付帳戶，支持全球100多種貨幣交易。PayPal股價早段微升。

董希淼向財聯社稱，PayPal正式進入中國境內支付服務市場，具有多方面意義。首先，對境內外支付機構實現統一的准入標準和監管要求，有助帶來競爭鼓勵創新，進一步優化支付產業結構。其次，適度引入外資支付機構，有利於營造公平競爭的市場環境，提高資源配置效率，提升支付機構和支付產業的服務水平。

（綜合報道）

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