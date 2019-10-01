白宮否認 要中國企業除牌

道指早段升150點 美匯今年新高

國際貨幣基金組織（IMF）公布的外匯儲備數據顯示，美元第二季在全球外滙儲備的佔比降至61.63%，是2013年第四季以來最低。歐元佔比升至20.35%。日圓佔比升至5.41%，是接近20年來最高。人民幣佔比升至1.97%，是IMF自2016年第四季起公布人民幣相關數據以來最高。

經濟不確定因素增加，影響到企業的投資意欲。數據供應商Refinitiv的數據顯示，今年第三季全球收購交易規模按年減少16%至7290億美元，是2016年以來最低。美國第三季收購交易規模更按年跌40%至2460億美元，見2014年以來新低。

高盛的全球併購負責人卡爾（Michael Carr）稱，收購交易量減少，是因為商界憂慮市場風險等上升。美國今夏的消費支出幾近持平，商業投資持續低迷。除了美國的收購規模收縮，亞洲的收購活動也按年跌20%至1600億美元，為2017年以來新低。不過歐洲收購繼續活躍，收購規模按年增逾45%至2490億美元。由於英國脫歐的不確定性，使英國企業成為廉價的收購目標。

美國股市目前在紀錄高位徘徊，但推動股市上漲的個股數量減少。FactSet數據顯示，該指數上周有106家公司的股票創52周高位，遠低於6月中的293家。證券公司Instinet表示，投資者擔心這次漲勢難以持久，股市波動動搖了投資者信心。

（綜合報道）

[國際金融]