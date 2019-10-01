Forever 21申破產保護 退出大部分市場 留守墨西哥拉美

主打廉價少女服飾的Forever 21曾在全球熱賣。在2008年美國陷入經濟衰退之際，很多服裝品牌減少門店，Forever 21卻逆市擴張，除增加分店數量，又把原先店舖的面積擴大1至2倍。為了把特大的店面填滿貨品，該集團又拓展了男裝、鞋履、內衣等貨品類別，增加了成本。與此同時，快時尚行業的競爭趨於激烈，面對同樣走廉價路線的H&M、Primark等的競爭，Forever 21似乎逐漸失利。加上網購興起，令實體零售店經營受壓。

金融海嘯後逆市搶佔市場

諮詢機構GlobalData Retail董事總經理桑德斯（Neil Saunders）稱，Forever 21的微薄利潤率，令其很難轉型網購。此外，環保意識抬頭，不適合反覆洗熨、穿著的廉價質料服裝，往往很快就要報銷，被質疑浪費資源，影響到其銷量。

美籍韓裔張道元夫婦創辦

Forever 21被指長期陷入財政危機。摩通已同意將其對Forever 21的貸款，延展為一項新的2.75億美元（約21.45億港元）破產融資計劃。投資機構TPG Sixth Street Partners也將向其提供7500萬美元（約5.85億港元）的新資本。知情人士稱，Forever 21正與業主談判，爭取縮小店面，並重新協商租約。

Forever 21的創辦人是美籍韓裔的張道元及其太太金淑。兩人於1981年來到美國。當時張道元領3美元的最低時薪，日間替廚房洗盤子，晚間在油站打工，又經營一家洗衣工場，一天工作19小時。金淑則任職理髮師。他們在美國工作3年後，存了1.1萬美元，在1984年於洛杉磯開了首家名為Fashion 21的服裝店。這店舖首年就賺進70萬美元，全靠以便宜的批發價，直接向工廠進貨。張道元夫婦之後每半年左右就開一家分店，成為Forever 21的起點。不過今年以來，Forever 21逐漸退出亞洲市場。繼今年上半年先後退出台灣和內地市場後，上月底其設於旺角的香港唯一分店亦突然結業。日本分部已宣布，將在10月底前關閉全日本14家門店及網店。

美零售商今年以來關8000店

今年上半年，擁有至少20家門店的美國零售商當中，有14家申請了破產保護，包括Payless ShoeSource、Gymboree和Charlotte Russe。根據Coresight Research的數據，美國零售商今年以來宣布合共關閉約8000家門店。

（綜合報道）

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