星美覃輝炒孖展 遭海通追討6.74億

53%以14.125厘違約息率計息

根據海通國際證券的入稟狀顯示，該行是於今年3月22日與覃輝獲提供孖展額度，其後更於4月19日雙方訂立補充契據，確定孖展的具體條款。不過，到今年8月31日，覃輝尚欠孖展借貸餘額連利息已經累積至逾6.74億元。直到9月1日，覃輝欠負的孖展貸款中，其中3%會以名義息率9.125厘計息；另44%則以11.125厘計息；餘額的53%則以14.125厘違約息率計息。

息率將根據孖展額度及契據條款，按月複合計息，或高院認為適合的息率水平去計息。該行亦在入稟狀方面，按彌償基準申請堂費及其他濟助。

覃輝多錢債官司 張松橋追討1.65億

覃輝近期錢債官司纍纍，在今次被海通國際入稟追討孖展欠款之外，亦於9月6日被Ideal Trend Investments Limited等入稟，追討2.54億元。在更早時候，他於7月份被有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，入稟追討1.65億元。