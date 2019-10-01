百威收升4.4% 月中入恒生綜合指數

百威首日交易錄得73.32億元成交，股份換手率約18%，反映多數投資者仍持貨。根據彭博社數據，百威亞太預測市盈率為44倍，較同業華潤啤酒（0291）55倍的預測市盈率為低。中國泛海證券投資策略聯席董事阮子曦表示，本次百威的估值適當，基本面長線而言亦無問題，相信券商等投資者會「揸耐啲」。他又表示，本次百威因為是股輪齊發，因此市况好時其表現亦被放大。

百威上市即獲兩家投行唱好，麥格理銀行昨發報告，給予百威「跑贏大市」評級，目標價為34元，較昨日收市價有20.6%溢價。該行認為，現時在中國啤酒市場的競賽場上，主題是「高端化」；而百威作為高端及超高端市場領導者，預料未來將有極大的上升空間。中信証券表示看好百威的綜合競爭力，認為其有望保持穩健較高增長，給出目標價亦為34元。

兩隻新股開展IPO籌4億

近期港股迎來中小型股上市潮，旗下有「士林台灣小吃」品牌、主打台灣小食的新加坡餐飲集團快餐帝國（1843）昨日開始招股。公司定價每股0.65元至0.75元，入場費3030元，預料最多集資1.5億元。綠新親水膠體海洋科技（1084）同時開始招股，定價1.16元至1.74元，每手2000股，入場費3515元。公司主要生產瓊脂、卡拉膠、魔芋等可用於食品加工的膠體，本次以中位數計，若不行使超額配股權將可集資2.4億元。