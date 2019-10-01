太古A九倉置業上季領跌港股 反修例下挫逾兩成 恒指跌9％亞太區尾三

明報記者 陳偉燊

第三季表現最好的大藍籌，主要為此前表現較低殘的舜宇（2382）、藥股石藥（1093）及中國生物製藥（1177）較突出，三者在季內累計抽高42.75%、24.92%及24.66%。表現最差的全為本地股，包括太古A（0019）、九龍倉置業（1997）及長江基建（1038），跌幅分別為24.01%、22.25%及17.19%。

在國企股指數方面，表現最佳者除石藥之外，安踏（2020）及華潤啤酒（0291）亦各升20.88%及11.99%。表現最差的為中國中鐵（0390）、新華保險（1336）及融創（1918），分別跌19.87%、18.42%及17.97%。

彭偉新：港股向下誘因大過向上

按周線圖分析，港股在第三季內已跌穿2016年初以來長期上升軌所處的26,900點，技術上轉淡（見圖）。

港股昨日收市後，歐美股市企穩，但是夜期表現乏善足陳，低水稍為擴大至61點，低見26,031點。昨日升市主要由內地銀行股力撐，當中建設銀行（0939）、工商銀行（1398）分別抽高1%及1.1%，支撐大市。

京華山一研究部主管彭偉新表示，港股目前向下的誘因大過向上，投資者對中美貿易戰會否將戰線擴大至金融領域，保持觀望，歐洲經濟疲弱，又未能夠幫助內地經濟轉好，因此呼籲投資者保持審慎。

葉尚志：本地股繼續不明朗

第一上海首席策略師葉尚志則認為，中美貿易戰及香港的局勢繼續在第四季左右市况，料表現反覆，估計會試去年最低位24500點，最高最多見27500點。

本地股繼續表現不明朗，與內地相關的醫藥、內需消費、5G及半導體概念則繼續吃香。

長和減持和黃中國醫藥

此外，長和（0001）宣布，計劃以承銷公開發售方式，出售和黃中國醫藥約1.3%的已發行股本，集團在和黃中國醫藥的持股量，將因此由51.1% 降至49.9%。完成今次減持後，長和無意在可預見的將來，出售更多和黃中國醫藥的股份。長和昨日升0.15%至69.2元。