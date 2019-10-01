工會：國泰政治原因解僱降職至少32人

國泰：必須遵守航班飛往飛越國家法規

空勤總會續指出，公司目前至少解僱或降職32個員工，包括8名機師、18名空中服務員、4名地勤、2名管理人員。大部分被解僱的員工都只是因為在個人的社交媒體帳戶有「不恰當」的言論。

國泰方面回應重申，公司全力支持維護《基本法》所賦予的一切權利和自由，作為一家營運遍佈全球的國際航空公司，必須遵守航班飛往及飛越國家及地區，包括中國內地的所有適用法規，同時必須完全遵從所有監管機構的法規，而這一點必須履行，並無任何妥協的餘地。集團同時強調，公司一向的政策是不會就個別個案的處理詳情作出回應，然而在決定是否解僱同事的時候，公司會考慮所有相關的情况，包括適用的法規，以及同事是否能夠履行職務等，又提到所有決定和採取的行動，均嚴格遵守僱傭合約條款及適用的規則。

工會表示，民航局所頒布的規定，實質上與安全風險完全無關，工會要求公司立即終止一切無理解僱，並停止審查員工於社交網絡上的活動，並立即收回解僱決定，並讓有關的同事復職。自內地民航局於8月初向公司發出「重大安全風險警示」後，國泰便更新了員工指引，要求員工在社交媒體上慎言；後又於8月底更新員工守則，列明員工不得在社交媒體上，張貼任何破壞公司聲譽的內容，同時鼓勵員工舉報懷疑違反守則的行為。