李嘉誠會晤創辦人 Perfect Day：B2B拓內地

生物製乳蛋白雪糕 每盒20美元

Perfect Day於2014年成立，初期已獲維港投資支持，公司以合成生物科技，將牛細胞內製乳DNA植入菌種（Flora），再透過發酵技術生產酪蛋白、乳清、糖等元素，令人造奶製品與牛奶製品味道沒有分別。

公司早前在美國推出全球首款生物製乳蛋白的雪糕，共有3個口味，每盒雪糕售價為20美元，在其官網發售，Ryan Pandya指出，短時間內產品已售罄，反應熱烈令他們感到驚喜，不過公司整體業務策略以B2B為主，因為對比起與國際大型品牌競爭，與品牌合作可擴大公司規模及接觸更多受眾。他續稱，只有擁有公司生產的乳蛋白，就可製造出雪糕、乳酪等產品，而公司生產的蛋白是最潔淨，不含乳糖、膽固酵等物質，目標客戶不限於素食者，只要是享受蛋白質（enjoy protein）的人士都合適。

「提供最潔淨的蛋白」

Perfect Day現時與美國食品加工企業ADM合作，在印度、新加坡亦有合作伙伴，未來希望將業務拓展至中國市場，Ryan Pandya表示，公司剛在美國取得食品及藥物管理局（FDA）認證，下一步計劃取得中國FDA認證，相信維港投資定可從中協助。Perumal Gandh補充，Perfect Day不是首家公司透過發酵技術生產蛋白，符合現有的政府準則，要取得認證並不困難。