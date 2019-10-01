被指有意選特首 「事實證明都是誤傳」

十年後退任，陳德霖指自己是「第一次退休」，與10年前休息回金管局任總裁不同，現在是適合年齡。 他指「退休只有一次」，希望退休後享有黃金15年，做一些以前工作時不能做的事，例如旅遊、健身等，本周將會以校友身分返回中大出席多項活動，「其他可以遲啲先算」。

說到最難忘的事，陳德霖指就是2009年就任總裁第一日，當時在金融海嘯後，需推行金融改革工作。最困難的決定則是1998年在亞洲金融風暴入市打大鱷，因為當時未有先例可循，而且披露制度未完善，未能清楚對手招數，成敗還是未知之數，以及翌年尋找方法退市，即後來盈富基金（2800）的成立。

退休怕無收入 會買政府公共年金

陳德霖去年年薪達1097.6萬元，不過他說都怕退休後沒收入，會投資政府的公共年金，又說他年屆65歲，會用2元乘車優惠「周圍去」。他又大爆自己最常約的「飯腳」，竟然是新聞台小花，原來他慣於自己食飯時看電視新聞報道。