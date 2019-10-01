陳德霖：逆周期措施「有少少阻人發達」

【明報專訊】自從2017年、2018年市場已經頻頻傳出政府有意考慮放寬按揭成數予首置人士，周末財政司長陳茂波再次表示會研究放寬按揭保險，以針對性地協助年輕人及年輕家庭上車。金管局總裁陳德霖自今日起退休，他昨天與傳媒作最後一次官方會面時表示，過去金管局推出的八輪收緊樓按逆周期措施，對沒有足夠首期但有能力供樓的市民而言，「係有少少阻人發達」，但金管局實在不想重演1997年後樓市勁跌66%的痛苦經驗。
強調不想重演97樓災痛苦經驗
陳德霖又表示，相信按揭保險公司會不時檢視按保計劃的條款，如市場有變化又有需求，按證公司便會作出適當的風險評估。
他又指出，本港樓市發展受一系列因素影響，其中最根本因素為土地房屋供應，利率亦是重要因素。而目前美國雖然兩次減息，惟方向仍不穩定，不過本港息口除了跟隨美息外，亦受資金進出影響，目前按息仍低於3厘，屬偏低水平。
在陳德霖擔任金管局總裁的10年期間，樓市一直處上升周期，他為確保銀行體系穩定，自2009年10月上任後不久即推出首輪逆周期措施，任內歷經八輪，包括「收緊按揭成數」、「收緊供款與入息比率上限」等，以增加市民「上車」難度。
對於香港現時局勢，陳德霖則表示對現况感到痛心，又重申金融中心的根基是法治，希望目前社會不穩情况可盡快平息，「再對話才有出路」。
對港局勢感痛心 希望盡快平息
他指出，香港有今日成果得來不易，堵路、暴力等破壞行為不止影響各行各業的正常活動，亦影響國際投資者信心。雖然社會活動持續數月，但陳德霖表示，本港金融系統仍然穩定，及繼續有效發揮功效。