陳德霖：逆周期措施「有少少阻人發達」

強調不想重演97樓災痛苦經驗

陳德霖又表示，相信按揭保險公司會不時檢視按保計劃的條款，如市場有變化又有需求，按證公司便會作出適當的風險評估。

他又指出，本港樓市發展受一系列因素影響，其中最根本因素為土地房屋供應，利率亦是重要因素。而目前美國雖然兩次減息，惟方向仍不穩定，不過本港息口除了跟隨美息外，亦受資金進出影響，目前按息仍低於3厘，屬偏低水平。

在陳德霖擔任金管局總裁的10年期間，樓市一直處上升周期，他為確保銀行體系穩定，自2009年10月上任後不久即推出首輪逆周期措施，任內歷經八輪，包括「收緊按揭成數」、「收緊供款與入息比率上限」等，以增加市民「上車」難度。

對於香港現時局勢，陳德霖則表示對現况感到痛心，又重申金融中心的根基是法治，希望目前社會不穩情况可盡快平息，「再對話才有出路」。

對港局勢感痛心 希望盡快平息

他指出，香港有今日成果得來不易，堵路、暴力等破壞行為不止影響各行各業的正常活動，亦影響國際投資者信心。雖然社會活動持續數月，但陳德霖表示，本港金融系統仍然穩定，及繼續有效發揮功效。