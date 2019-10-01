港銀今年跑輸 花旗看好恒生渣打

恒生目標價看195元

但花旗認為，在悲觀情緒下，估值便宜的港銀反而會吸引長期投資者。該行偏好恒生銀行（0011）及渣打銀行（2888）。恒生的評級為「買入」、目標價為195元；渣打為「中性」、目標價為69.1元；匯控（0005）評級則為「沽出」、目標價50.5元。該行表示，恒生的估值已回落，現時市盈率約13倍及派息率5厘，股價較2015年的低位高約5%，並較金融海嘯時低位高約33%。相對中銀香港（2388），恒生較為吸引。花旗又指出，偏好渣打多於匯控，渣打與同行面對相同宏觀問題，但管理層可採取措施抵消不利因素，包括公司實體重組將可每年減少3億美元的融資成本。

存款競爭激烈 融資成本升

花旗指出，9月初港銀曾出現短暫反彈，主要原因包括港府宣布撤回引渡法案，以及市場預期歐洲央行和美聯儲將採取更進取的減息和量化寬鬆政策。但對於港銀而言，降低利率會帶來淨息差壓力，相信次季淨息差已見頂，而第三季度的平均一個月香港銀行同業拆息為2厘，按季持平，但存款競爭日趨白熱化，導致融資成本上升。