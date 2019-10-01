8月港元存款大跌1110億 15個月最大減幅 金管局︰9月已微升

明報記者 歐陽偉昉

金管局表示，8月份港元存款減少，部分反映月內市場集資活動較7月份減少。惟應注意存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動的多少、集資活動前後投資者對港元資金的配置等。美元存款上升，主要是因為外匯基金的資金調撥安排，令外匯基金存放於認可機構的外幣存款增加。若撇除因此而增加的相關存款，美元存款及外幣存款總額均微升0.2%，而存款總額則微跌0.7%。此外，香港人民幣存款按月增加4.6%，至6441億元人民幣。

8月無大型新股 乏外資流入港元

金管局指8月集資活動較7月份少，事實上百威亞太（1876）在7月曾計劃在港上市，但在7月中已宣布撤回上市計劃。港元存款對上一次的最大降幅在去年5月，當月下跌4.2%，主要因為熱門新股平安好醫生（1833）在4月份完成上市，當時所凍結的3760億元釋放出來。

星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，8月缺乏大型招股活動，加上股市下跌尋底，缺乏外資流入港元，不少中小型銀行亦自8月中起陸續提高港元定期存款利率。他認為10月的港元存款不會大幅下跌，因為銀行體系結存不多，臨近年底銀行希望保留資金年結，拉高港元拆息。目前港元拆息高於美息，減少轉換為美元的吸引力，亦因此拉高貸款利率。

貸存比率升至19年最高

8月份本港銀行貸款總額按月上升0.7%，年率化後貸款增長為8.7%。由於港元貸款增加，同時存款流走，港元貸存比率由7月底的88.9%，上升至8月底的90.1%（見圖2），為2002年以來新高。貸存比率上升解釋為何近期各大銀行爭相提高定存息率吸錢。

多家龍頭銀行在8月相繼削減轉按的現金回贈比率，同時調高按息，當月的轉按貸款額按月下跌0.6%至183.52億元，宗數跌3.6%至4689宗，連升5個月後回落。另外，8月新申請按揭貸款宗數為11,133宗，按月減少26.5%，新批出按揭金額及宗數分別為453.02億元和10,951宗，按月減少2.8%和1.4%。