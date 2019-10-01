一手昨沽10伙 七成屬現樓餘貨

近日積極清貨的傲瀧，昨售出兩伙並套現逾1.02億元，屬昨天單日吸金額最高新盤；其中D座P16室，實用2619方呎，以5720.4萬元沽出、實呎2.18萬元。

傲瀧連沽2伙涉逾億

百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的沙田九肚富豪．山峯，透過招標連售兩個分層戶、套現6300萬元，為樓盤兩個月來首錄成交；售出兩伙為第8座1樓B室、3樓B室，同屬四房兩套間隔， 實用均為1625方呎，成交價3000萬及3300萬元（均連車位），實呎1.84萬及2.03萬元，分別由兩名買家購入。

富‧盈門開售5年終售罄

華懋大埔現樓富‧盈門，透過招標售出兩伙複式特色戶，包括1座18、19樓A室，2座18、19樓B室，實用分別1574及1550方呎，以2388萬及2398萬元售出，實呎均逾1.5萬元，單日套現4786萬元，同時標誌全盤127伙開售5年後售罄。

另外，新地（0016）南昌站匯璽低座星鑽匯，售出12樓A室，實用1663方呎，成交價4609.04萬元，實呎2.77萬元；項目9月售出9伙低座大單位，套現約4.4億元。