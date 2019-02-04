將廣2房劈價160萬 半年首跌穿700萬

美聯物業營業經理林志堅表示，將軍澳廣場2座低層D室，實用面積428方呎，屬2房間隔，原業主自7月初以830萬元放盤，累減160萬元或約19%，最終以670萬元獲同區上車客承接，實呎15,654元，為屋苑近半年來同類首度跌穿700萬元水平，是次成交價亦較市價低約16%。原業主2015年6月以536萬元購入，持貨4年，帳面獲利134萬元或25%。

美景2房實呎10532元 半年新低

市場續錄減價成交，中原分行經理張納賢表示，青衣美景花園10座低層A室，實用面積432方呎，2房間隔，早前叫價520萬元放盤，惟單位內部殘舊，放盤多時乏人問津，期後累減65萬元或13%，並以455萬元獲上車客承接，實呎10,532元，呎價屬屋苑自今年3月後新低。

張又稱，原業主於1986年以25萬元一手購入單位自住，持貨33年，帳面獲利430萬元，物業升值逾17倍。

盈豐園3房535萬 低市價一成

屯門盈豐園有3房戶減價至535萬元售出。祥益營業董事胡志偉表示，盈豐園1座高層C室，實用面積513方呎，屬3房間隔，原業主最初叫價730萬元放盤，累減195萬元或27%後，最終以535萬元沽出，實呎10,429元，成交價低市價一成。原業主於2010年以195萬元購入，持貨9年，帳面獲利340萬元或1.7倍。

大坑豪園連車位7450萬易手

另一邊廂，豪宅市場方面，市場消息稱，大坑豪園高層單位，實用面積2750方呎，新近連同車位以7450萬元成交，實呎27,091元，成交價屬屋苑紀錄次高。資料顯示，屋苑最高紀錄為去年易手的頂層單位，實用面積2750方呎，以7500萬元沽出。原業主2007年3250萬元買入，持貨12年，帳面獲利4250萬元或1.3倍。