十大屋苑9月187宗 按月急彈九成

5屋苑交投量急升逾倍

十大屋苑中，太古城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及荔枝角美孚新邨、合共8個屋苑交投量按月上升，升幅介乎29%至200%；至於藍田麗港城和鰂魚涌康怡花園的9月成交量，均較8月減少一宗。

呎價方面，除了新都城、海怡半島及太古城，錄得微升3.4%、2.5%及0.1%外，其他7個屋苑的呎價均告下跌，其中康怡花園呎價下跌高達12%，為十大屋苑之冠。

太古城2房累減16% 1188萬沽出

龍頭屋苑太古城，9月共錄15宗成交，較8月按月急升2倍，屋苑不乏減價成交。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城東海閣中層G室，實用面積572方呎，2房間隔，附有裝修，原業主最初叫價1420萬元放盤，累減232萬元或16%，以1188萬元意頭價沽出，實呎20,769元；原業主於2000年11月以318萬元購入，持貨19年，帳面獲利870萬元或2.7倍。

7屋苑呎價回落 康怡勁跌12%

新界區上車屋苑，嘉湖山莊及沙田第一城上月分別錄得45宗及41宗成交，大幅領先其他屋苑。其中，沙田第一城上月暫錄41宗成交，較8月的17宗成交，升逾1.4倍。屋苑最新一宗成交為12座中層E室，實用面積504方呎，3房間隔，經議價後，以840萬元成交，實呎16,667元；原業主2014年535萬元購入，持貨5年，帳面獲利305萬元或約57%。

另市場消息指出，黃埔花園12期7座高層B室，實用面積729方呎，屬3房套間隔，原業主開價1300萬元，最終累減75萬元或6%，以1225萬元成交，實呎16,804元；原業主於2010年11月以620萬元購入，持貨近9年，現帳面獲利605萬元或約98%。