十大屋苑9月187宗 按月急彈九成

【明報專訊】業主叫價回軟，普遍成交價下跌約一成後，十大屋苑亦出現價跌量升。中原統計，十大屋苑9月共錄187宗成交，較8月的99宗大幅上升近九成（見表1），為今年4月後錄得的按月新高。其中5個屋苑，包括鰂魚涌太古城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園及鴨利洲海怡半島均錄按月成交量倍升，並以太古城升幅最顯著，9月錄得15宗成交，較8月的5宗反彈2倍；同時，7個屋苑的呎價回落，跌幅介乎0.8%至12.3%。
5屋苑交投量急升逾倍
十大屋苑中，太古城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及荔枝角美孚新邨、合共8個屋苑交投量按月上升，升幅介乎29%至200%；至於藍田麗港城和鰂魚涌康怡花園的9月成交量，均較8月減少一宗。
呎價方面，除了新都城、海怡半島及太古城，錄得微升3.4%、2.5%及0.1%外，其他7個屋苑的呎價均告下跌，其中康怡花園呎價下跌高達12%，為十大屋苑之冠。
太古城2房累減16% 1188萬沽出
龍頭屋苑太古城，9月共錄15宗成交，較8月按月急升2倍，屋苑不乏減價成交。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城東海閣中層G室，實用面積572方呎，2房間隔，附有裝修，原業主最初叫價1420萬元放盤，累減232萬元或16%，以1188萬元意頭價沽出，實呎20,769元；原業主於2000年11月以318萬元購入，持貨19年，帳面獲利870萬元或2.7倍。
7屋苑呎價回落 康怡勁跌12%
新界區上車屋苑，嘉湖山莊及沙田第一城上月分別錄得45宗及41宗成交，大幅領先其他屋苑。其中，沙田第一城上月暫錄41宗成交，較8月的17宗成交，升逾1.4倍。屋苑最新一宗成交為12座中層E室，實用面積504方呎，3房間隔，經議價後，以840萬元成交，實呎16,667元；原業主2014年535萬元購入，持貨5年，帳面獲利305萬元或約57%。
另市場消息指出，黃埔花園12期7座高層B室，實用面積729方呎，屬3房套間隔，原業主開價1300萬元，最終累減75萬元或6%，以1225萬元成交，實呎16,804元；原業主於2010年11月以620萬元購入，持貨近9年，現帳面獲利605萬元或約98%。