差估署8月樓指挫1.4% 連跌3月 業界料跌幅續擴大 全年升幅或蒸發

明報記者 林可為

差估署數據顯示，8月私宅售價指數報389.8點，相對7月錄395.2點，按月跌幅1.4%，明顯高於7月錄得的按月跌幅0.1%。私宅售價指數今年5月錄得歷史高峰紀錄396.9點後，6月起掉頭回落並連跌3個月、其間累跌1.8%。

3個月累跌1.8% 首8月仍升8.5%

單位分類方面，8月以實用431至752方呎B類單位的跌勢最急，最新報369.6點，按月跌幅1.9%，超出大市的1.4%跌幅；至於最受社會關注、實用430方呎以下A類細單位，8月售價指數433.8點，按月則跌0.9%。

另實用753至1075方呎C類單位，8月售價指數347.3點，按月跌幅僅0.06%，屬按月跌幅最小單位類別。

另一邊廂，私宅租金指數由今年3月起連升6個月，其間累升4.7%，8月最新報201點，除按月升幅擴大至1.6%外（7月錄按月升幅0.3%），相關指數亦創歷史高位，今年首8個月租金指數累升約4%。

至於單位分類，各類單位均上揚，當中以實用1722方呎E類豪宅單位，按月升幅最大，最新報154點，按月升幅2.9%跑贏大市；至於實用430方呎以下A類細單位，8月租金指數224.2點，按月升幅1.8%。

租金指數連升半年 累升4.7%

展望樓價走勢，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，社會氣氛仍緊張，發展商須以貼市價，甚至較二手樓價有折讓下開盤，而二手放盤業主亦須進一步降價以吸引買家，造成樓價跌勢加劇，預期10月底公布的9月私宅售價指數，按月跌幅或擴大至2%。

陳續指出，若社會運動、中美貿易戰於第四季仍未解決，將繼續拖低樓市，假若第四季樓價再累跌5%，則全年樓價升幅恐只剩不足1%，甚至有機會被全面蒸發。

分析： 新盤或減價促銷 二手樓價續受壓

另政府9月將一手空置稅條例草案刊憲，期望今年底前獲立法會通過和實施，仲量聯行資本市場部資深董事莫凱傑表示，一手空置稅出台時間正值市場氣氛偏軟和經濟前景欠佳，發展商若要維持新盤銷售量，難免要進一步調低叫價，由於新盤、二手市場相互影響，預期將導致二手樓價續跌。