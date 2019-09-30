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女性重家庭 退休儲蓄較需時

【明報專訊】面對環球經濟衰退風險升溫，未雨綢繆變得更為重要，特別是準備退休生活。不過，一項內地養老退休調查發現，內地民眾往往有心無力，近期貿易戰和經濟放緩導致達退休儲蓄目標的信心明顯下跌，而本身欠缺資金繼續為退休準備時的重大阻礙，其中又以女性面對的挑戰更大，平均要較男性多花兩年才可達到退休儲蓄目標。

明報記者 王俊騏

富達國際與螞蟻財富早前聯合發布《2019中國養老前景調查報告》，訪問了後者平台上約5萬名會員，受訪者以18至34歲為主。

調查發現，資金不足仍成為退休儲蓄一大障礙，多個互相衝突的財務需求，使民眾難以實踐退休目標，例如民眾首三大財務目標都非與退休有關，首兩項都是為及父母和子女生活。

財務目標多與退休無關

報告又發現，內地女性退休儲蓄目標較高，儲蓄意願亦較強，也願意增進金融知識；但近六成的女性尚未開始為退休儲蓄，高於男性的45%。

該行分析，上述結果源自女性往往會更以家庭需求為重，期望為子女提供優質教育或置業的女性受訪者，明顯高於男性。

其次是，女性個人收入較低，即使在內地擁有大學學歷的女性人數高於男性，而女性勞動人口參與率也高於全球平均水平。惟調查結果顯示，女性的平均個人收入較男性低約21%，近七成女性受訪者表示資金不夠用作退休儲蓄。

另一原因為缺乏投資和退休規劃相關知識。逾四分之一受訪女性尚未訂立退休目標，而男性受訪者只有18%。惟報告同時顯示比起男性，有更多女性受訪者傾向在提高投資和退休知識後，進行儲蓄和投資，並有更高的儲蓄目標金額。

女性收入較難達儲蓄目標

報告特別及女性在退休上的特點，發現在退休規劃方面，性別上的影響遠大於收入水平。調查指女性有更高儲蓄目標，期望提前退休，但已開始儲蓄的人數少於男性，每月儲蓄額同樣較少。隨人均收入低於男性，要達退休目標困難重重，故有42%女受訪者都坦言，估計國家基金將成退休收入主要來源。綜合種種原因，女性會較男性多花兩年時間才達到退休目標，女性平均要66.9年而男性則需64.7年。

調查又發現一點顛覆了過去對兩性的想像。傳統觀念上女性會較急於結婚，但原來結婚列為人生最高目標的男性有21%，更高於只有僅僅8%的女性。不急於結婚的女性，更期望環遊世界，列最高目標的受訪者有31%，反映了社會觀念迅速轉變。

整體而言，調查發現已開始準備退休的人數較去年有所上升，由46%升至50%，受訪者普遍希望提早退休，目標退休年齡從去年的57.6歲降至55.8歲。不過，實際上在經濟增長放緩和環球貿易戰籠罩下，受訪者對達到儲蓄目標的信心亦有所下降，有信心達成目標的受訪者由去年由44%跌至32%。

另一方面，法盛投資管理公布2019年全球退休指數，發現新西蘭和澳洲為亞太區內排名最高國家，分別排第五和第九位，而中國則排第39位，上升了一位，在健康和生活質素分類指數有所改善。

幸福指標攀升帶動了中國生活質素分類指數改善，在長者供養和利率指標方面排前10名，而在銀行不良貸款、通脹和管治方面分數亦見進步。

惟內地在多方面仍然有待改進，各細項指標排名實則排倒數10名，如幸福和空氣質量指標均位列倒數第二，環境因素倒數第五，生物多樣性更倒數第八。

[退休綢繆]

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