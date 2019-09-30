淘大交投反彈 均呎守1.6萬

明報記者 周綺琪

淘大花園近半年的二手成交宗數均在10宗以下徘徊，平均呎價則維持於1.6萬至1.7萬元，惟一直未能重返屋苑去年8月的17339元高位。

中原高級資深分區營業經理范鎮培指，受社會運動影響，屋苑業主近月議題空間增至最多減價6%。利嘉閣助理分區經理鮑允中稱，不少新盤向隅客回流二手市場，相信有助帶動屋苑二手交投。

不少業主近月沽貨止賺離場，其中十大屋苑之一、天水圍指標屋苑嘉湖山莊則新近錄得相關成交。

嘉湖複式實呎8529元半年新低

中原分行經理杜官賜指，上述嘉湖山莊麗湖居一個銀主盤，實用面積1407方呎，屬複式連天台特色單位，採4房雙套房連儲物室間隔，新近以1200萬元沽出，實呎約8529元，呎價繼上周呎價錄8973元後，再錄呎價跌穿9000元成交，是次呎價亦屬屋苑近半年新低；另成交價亦較現時屋苑同類單位低約13%。

上述成交單位原業主1996年以502.9萬元買入上址，最終於2017年淪為銀主盤，銀主於同年7月以1450萬元放盤，放盤兩年，最終減價250萬元或17%易手，單位期內大幅升值697.1萬元或1.4倍。

資助房屋方面，中原高級分行經理楊麗珍稱，青衣居屋青華苑A座低層1室，實用面積351方呎1房戶，屬遺產貨，最初於自由市場叫價460萬元，最終以393萬元易手，實呎11197元。對比屋苑本月B座高層5室同類單位，實用面積338方呎，當時以455萬元（已補地價）易手，即是次最新成交做價較市價低約14%，並創屋苑今年新低，亦是屋苑今年首次做價跌穿400萬元。原業主1986年4月以13.94萬元（未補地價）買入單位，料轉手獲利甚豐。

青華苑遺產貨跌穿400萬

不過，個別屋苑仍錄得高價成交。世紀21聯誠物業董事謝寶昭指出，藍田居屋康逸苑D座中層1室，實用650方呎3房戶，以已補地價895萬元易手，創屋苑新高，實呎13769元。原業主2016年以已補地價620萬元購入上址，持貨3年，額印鬆綁即沽貨，帳面獲利275萬元或44%。

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