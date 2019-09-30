鄧成波家族筲箕灣工廈 申轉酒店暫全數反對

擬提供726間酒店房

上述項目地盤面積11,670方呎，鄧氏家族申請地積比率由12倍放寬兩成至14.4倍，以作重建一幢26層高的酒店，提供726個酒店房間，每間酒店房面積約231方呎；1及2樓為餐飲及零售樓面，餘下樓面為酒店房間，總樓面面積約16.8萬方呎。

與此同時，鄧成波家族亦瞄準銀髮族市場的發展前景，就家族持有的西貢5個項目（現為工廈及地盤），向城規會申請改建分層住宅及安老院舍設施，5個項目計劃建5幢8層高物業，提供99個私人住宅及1403個安老院舍牀位。5個申請共收到82份意見，逾九成半意見反對。大部分意見指，申請改劃地點往來將軍澳醫院只依賴雙線雙程的西貢公路，有關道路已不勝負荷。

申改建西貢項目 暫逾九成反對

另西貢區議會主席吳仕福亦有遞交意見，他認為5個項目將綑綁式發展，擔心部分業權擁有人不按照原定計劃發展。吳氏提議，若申請人修改發展方案，可支持其發展申請，例如在發展項目內提供不少於兩架駐場救護車，以接送長者往返醫院及為當區居民服務；另項目內設老人科綜合診所，照顧院舍內的長者及開放予當區長者等。

據城規會文件顯示，鄧成波及其家族持有的5個項目分別為康定路1號四洲集團大廈、康定路6號實惠大廈、康定路2號、7號及9號地皮，5個項目地盤面積共12.55萬方呎，建議以地積比率2.74至2.8倍發展，其中康定路1及6號擬作混合式發展物業，同時設住宅及安老院舍。另3個地盤會興建純安老院舍，5個項目總發展樓面共約34.95萬方呎。