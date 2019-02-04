海翩滙2房820萬 3年升值不足兩成

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，海翩滙6座高層J室，實用面積522方呎，屬2房間隔，原業主本月初以913萬元放盤，累減93萬元或10%後，終以820萬元獲承接，實呎15,709元。原業主於2016年6月以698.3萬元一手購入，持貨3年，帳面獲利121.7萬元或17%。

用家付75萬辣稅入市全‧城滙2房

另一邊廂，社會局勢動盪下，仍有用家繳付額外印花稅（SSD）入市。近月入伙的荃灣全．城滙，新近有2房戶以746萬元易手。中原市務經理王英傑表示，全‧城滙8座極低層B室，實用面積427方呎，屬2房間隔，以746萬元成交，實呎17,471元，成交價較市價低約7%。不過，由於單位3年SSD期未滿，由買家繳付10%額印稅，涉約75萬元，即買家合共以820.6萬元入市。原業主於2017年以569萬元購入，持貨兩年，帳面獲利177萬元，物業升值約31%。

逸樺園3房1700萬 重返1年前水平

與此同時，市場再錄得劈價成交。鰂魚涌逸樺園有3房戶劈價400萬元後，並以1700萬元沽出，做價較今年5月回落逾兩成。市場消息指，逸樺園2座低層A室，實用面積821方呎，屬3房1套連儲物室間隔，原業主最初叫價2100萬元放盤，經3次下調叫價，累減400萬元或19%，以1700萬元成交，實呎20,706元，成交價重返去年8月水平。屋苑同類單位2座中層F室於今年5月以2230萬元易手，意味是次成交價較4個月前的高位回落逾兩成。原業主於2011年以1095萬元購入，帳面賺605萬元或55%。

十大屋苑周末錄12宗成交

十大屋苑方面，據中原統計，剛過去周末十大屋苑錄得12宗成交，按周下跌14.3%，當中，新界區的沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園共錄7宗成交；鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城及將軍澳新都城均錄零成交。美聯統計則指，周末十大屋苑約有13宗成交，較上周的14宗微跌。