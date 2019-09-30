周末一手成交18宗 個半月新低

恒地（0012）旗下近期入伙的粉嶺高爾夫． 御苑上周六重推28伙，並以3房戶為主。據成交紀錄冊顯示，即日沽出3伙，包括以約741.9萬沽出1個1房戶，和分別以1557.8萬及1594.5萬元沽出兩伙3房戶。項目累售310伙，套現逾28.8億元。

傲瀧連沽4伙特色戶

同時，新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧亦於剛過去周末沽出4伙特色戶，合共套現逾2億元。屋苑C座的頂層複式1號，實用面積2253方呎，屬4房間隔，連423方呎平台及916方呎天台，以6001.9萬元成交，實呎26,640元；另外分別以4499.4萬、4921萬及4793.9萬元沽出3伙花園特色戶。傲瀧至今沽出622伙，合共套現174億元。同系的北角柏蔚山則以3982.3萬元售出1伙4房戶。

此外，永泰（0369）旗下的屯門掃管笏OMA OMA在剛過去周末售出3伙；會德豐（0020）將軍澳日出康城9A期MARINI及9B期GRAND MARINI各沽出1伙；另內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作發展的東九啟德尚‧珒溋、保利置業（0119）已屆現樓的啟德龍譽，則各沽出1伙。