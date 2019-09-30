空置稅殺到 新地新世界￼地加快賣樓

新地「時光倒流價」推匯璽III

面對開徵一手空置稅勢在必行的情况，主要發展商均不敢怠慢，當中新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）三大發展商，第三季內均積極發售旗下現樓新盤和餘貨，開價亦未見太進取，估計發展商是要在一手空置稅「殺到」前盡量清貨。

作為第三季焦點九龍新盤、新地旗下南昌站匯璽III，早前經兩輪銷售後累沽約700伙，佔項目單位總數1172伙約六成；項目賣點之一，是首批單位折實平均呎價為2.17萬元、以兩年前第1期首推單位的價位作招徠。

另近期公布計劃捐出300萬方呎新界農地予政府和社企的新世界，第三季亦積極銷售旗下兩個現樓豪宅，包括西貢清水灣傲瀧和北角柏蔚山，兩盤季內合共售約45伙，餘貨分別降至約60和30伙。

恒地連推3入伙盤罕見

至於向來採取「先求價、後求量」賣樓策略的恒地，9月亦加快銷售旗下現樓，同時推出由營業（一）部負責銷售的馬鞍山迎海‧駿岸、營業（二）部負責銷售的西營盤藝里坊‧1號，以及粉嶺高爾夫‧御苑。事實上，恒地於同一時間內連環推出3盤，屬過往甚罕見的做法。