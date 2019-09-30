新盤本季僅4060宗 按季挫三成 反修例風波貿易戰夾擊 業界料下季低價開盤

明報記者 林可為

綜合市場資訊，9月新盤成交錄約1400宗，稍多於7月、8月分別錄約1350宗和1310宗成交，總計第三季整體一手銷量約4060宗。

反修例風波始於6月初，踏入7月先後發生示威者衝擊立法會大樓、元朗白衣人「無差別」襲擊市民等事件，7月首3個星期未有全新焦點樓盤展開大型銷售，直至鷹君（0041）大埔白石角朗濤於7月底開展首輪銷售，才正式拉開第三季新盤戰序幕。

首3季約1.57萬宗成交 幾近去年全年

可留意的是，本港雖陷入回歸22年來最嚴峻的局面，但本季內推出的4個主要新盤，每輪銷售均「清袋」或接近沽清，反映市場仍具充裕承接力。除了朗濤外，8月起開售的億京荃灣映日灣、會德豐（0020）將軍澳日出康城9A期MARINI及9B期GRAND MARINI和新地（0016）南昌站匯璽III，上述4個焦點新盤於季內估計合共售約2480伙，佔同期市場整體成交量逾六成，估計共吸金達230億元。

此外，值得留意的是，今年首3季一手已錄約15,735宗成交，與去年全年的15,885宗相若，主要受惠於今年次季一手銷情理想，該季錄得逾6000宗的一手成交。

多個港島超級豪宅暫只聞樓梯響

有部分原定第三季內登場的豪宅，因社會動盪而煞停開售，例如長實（1113）原擬於8月開售的中半山波老道豪宅，長實執行董事趙國雄於8月中明言，因社會氣氛差，豪宅銷售存在難度，決定押後開售時間。另新地原定8月推出的東半山司徒拔道CENTRAL PEAK，至今未展開銷售；新地副董事總經理雷霆曾表示，因示範單位尚在進行小量工程，需推遲招標。

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，受本港社會運動和中美貿易戰兩大因素衝擊，第三季新盤開售步伐一度放慢，因而拖低整體銷情，預期第四季發展商會積極開盤，一是為了應對一手空置稅，二是為了追回第三季落後的賣樓進度。他估計，發展商在第四季將會採取貼市價開盤的策略，首推單位呎價水平將較同區一二手樓價有折讓，以吸引市場注意力，之後再視乎銷售反應輕微加價，初步估計第四季若平均每月能維持1000宗一手交投，第四季一手總銷量最少有3000宗或以上。