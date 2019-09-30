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李志成：土地供應續減 宜加快覓地

【明報專訊】中美貿易談判前夕吹暖風，加上本港最優惠利率（P）維持不變，低息環境持續，對樓市有正面作用。在一手空置稅效應下，發展商加快推盤，新盤市場熱鬧，多個新盤連環以貼市價推售，反應熱烈，足見市場承接力依然旺盛。二手方面，隨着業主接受現實減價促成交易，購買力得以釋放，預計將帶動二手交投回升。

資料顯示，9月首24日二手住宅註冊量錄1699宗，較8月同期2431宗少約30.1%。而一手公營房屋方面，9月首24日錄44宗，更較8月同期則急挫約63%。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，每月註冊個案一般主要反映前一個月市况。最近多個新盤以貼市價開售，不少準買家睇二手樓時會與新盤定價比較，促使二手業主叫價態度回軟，擴闊議價幅度，有助二手成交回升。

值得注意的是，日前發展局公布2019/20年財政年度第三季（10月至12月）賣地計劃，政府將招標出售2幅住宅官地，分別位於大坑及屯門，共涉及約980伙，與財政年度第二季（7月至9月）的1350伙相比減少27%，連跌兩季，亦是近6個財政季度新低。綜合本財政年度首三季合共可提供9230伙供應，佔全個財政年度土地供應目標13,500伙的68%。首3季私人住宅供應量仍不足萬伙，若政府要達至供應目標，相信於第四季仍要加快推地力度。

土地供應是影響樓市走勢的其中一項關鍵因素，冀政府能夠確保私營房屋土地供應持續穩定，讓樓市健康發展。政府預計短期公布「土地共享先導計劃」詳情，以及有機會推出「收回土地條例」，此乃正確方向，有關政策推出後將有助紓緩香港房屋供應不足的問題。

香港置業行政總裁

[李志成]

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