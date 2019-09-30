布少明：群策群力 解房策困局

事實上，不少買家大膽劈價，同時亦有業主願擴大議價幅度去促成交易，這亦正好體現上述調查中市民看淡樓市前景的「集體意志」。

繼5月份的撻訂後，啟德商業及酒店地日前流標收場，「先撻後流」；加上近期發展商積極加速以低於市價推盤，是否代表發展商也看淡後市？筆者認為，在樓市前景迷霧重重下，發展商以審慎的入標價「試底」相當合理；而近期發展商加速以低價推盤，原因之一可能是透過積極散貨，藉此規避空置稅帶來的不穩定因素。上述舉措並不一定代表發展商看淡後市，始終「保守」取態及維持「貨如輪轉」是較穩陣的營商之道。

眾所周知，香港樓價偏高原因之一是土地供應不足，故未來加大力度增加供應是重中之重。猶幸近日有大型發展商捐獻農地助政府紓困，配合政府的覓地工作，可建單位數以萬計，這帶出一個正面信息：地產商願意協助政府解決市民最為關心的住屋問題。與此同時，為解決住屋難題，有知名團體公布房策建議，最受關注的焦點是重推「首置免息貸款」及「租置計劃」助首期不足年輕人及市民擁有自己的物業。坊間對各建議自然是好壞參半，但社會各界團結一致，冀合力解決本港房策困境。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]