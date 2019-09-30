廖偉強：平價盤多稍縱即逝

影響樓價升跌因素眾多，當中包括息口、經濟、供應、政策及政治等，亦有人為因素。以往未有辣招之前，人為因素就有炒家推波助瀾，炒家可以集中於某一類別的單位，令市場供求失衡，就能造就價格上升。相反，當市况不就時，炒家會大量拋售，令價格急挫，同時亦會帶動業主恐慌性地拋售，造成價格急跌！

對上10年，政府推出的辣招政策，導致市場的炒家銷聲匿迹，當初大家都以為這樣可令價格平穩，不過結果未如理想，大部分業主持貨時間更為長久，市場缺乏流動性，價格是穩定了，但大部分時間只是穩定上升，而少有下跌。1997年香港回歸中國之後，豪宅市場的買家由英資變為港資，特別是2003年SARS之後，樓價由谷底反彈，導致香港人的財富幾何級數上升。再加上中國經濟在這十多年急速起飛，2003年的自由行計劃亦導致大量內地人流向香港；慢慢地接觸及認識香港這顆東方明珠，香港這個自由及經濟蓬勃的城市，吸引了來自世界各地人投資，特別是內地人，造就香港樓價更上一層樓。

由此證明，香港樓是有買貴但無買錯，長期持有最終都會上升。特別若是在蕭條時期入市，之後的反彈幅度可以很大。不過每逢靜市，無論是用家及投資者都有一種心態上的弊病，就是想愈平愈好，每當有平價樓盤就會認為是低處未算低，往往錯失入市的良機。歷史帶給筆者的經驗就是，市場上的平盤往往都會稍縱即逝！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]