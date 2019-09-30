陳永傑：油價升無礙美減息

沙特阿美產油設施遇襲，損害石油產量，油價飈升15%回軟，但美國應對石油供應有法，將會令全球油價控制有序，比較難發生上世紀1970年代惡性通脹。沙特石油設施遇襲，美國總統特朗普表示可釋出7億桶戰略石油儲備應急。美國已非當年的石油進口國，而是最大輸出口國，角色已不同，所生產的頁岩油成本不高，有力平衡油價。美國以至全球不會因油價上升引發惡性通脹，不易重演當年通脹失控局面，自然不必用高息壓制通脹。

投資物業可對抗通脹及負利率

美國次季國內生產總值增長，向下修訂為2%，比市場估計的2.1%為低。7月份消費物價指數按年上升1.8%，只屬平平。不過，美國政府及國民負債上揚至74.29萬億美元，債務擔子愈來愈重，唯有用減息招數緩解。

歐盟及日本等地經濟乏力，要動用負利率以至量化寬鬆支持，其他國家經濟動力亦轉弱，將會扯低美國經濟。美國要救己救人，減息及量寬似乎無法避免，聯儲局主席鮑威爾在減息0.25厘之後稱，數據決定未來行動，經濟下滑或需要進一步減息，只會下調至零，不會出現負利率。

香港通脹不低達3.2%，美國向零息進發，港人宜投資物業等實物，作為對抗通脹及負利率方法。其他投資工具賺錢各有難度，住宅物業不賺錢也可自用。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]