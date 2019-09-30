曾淵滄：收地條例對細價樓打擊大

不論是400公頃或700公頃，這麼大規模的收地行動還是少見的。過去不少人都說，政府若動用《收回土地條例》收回地產商手上的農地，地產商必然會竭力反對，提出司法覆核，並要求很高的賠償額，打官司打很多年，所以政府遲遲沒有動用這條法例收地。

不過，這一次地產商似乎都很合作，恒地（0012）與新地（0016）已表態表示願意合作，新世界（0017）則更進一步，自動表示願意捐出300萬方呎的土地，供興建公屋、福利房屋之用。新世界的舉動不但獲得社會好評，也獲得投資市場的支持，其股價在宣布這項消息後上漲。

《收回土地條例》不是政府無償地搶走私人產業，而是根據市價強制買地，如果地產商不滿意收地的賠償，也可以要求法院裁决。

因此，土地被政府收回不表示地產商將陷入困境，而地產商持有土地，很長時間都不開發，沒有任何收入，要補地價改建私人住宅，成本也不低。况且農地位置偏遠，基建配套不足，地產商自己補地價改變土地用途，地積比也相當低，只有建低密度的房屋，土地功能沒有充分利用。

政府收地則不同，政府收了地之後，會大搞基建，同時提高土地的地積比，以興建高樓大廈。若由地產商補地價自己興建，沒有基建配合，地積比例低，地產商的利潤也不會太可觀。由政府收地，配合基建，提高地積比例，建高樓，住更多人，土地效率提高。地產商如果在政府收回土地附近也有土地，就可以趁勢加快補地價，申請更大的地積比率。因此，政府收回土地對地產商而言，也不是很壞的事，更何况政府收地是會付出合理的賠償，因此，我相信政府收地的行動不會打擊本地地產股。

收地附近土地會加快補價

政府收地計劃對香港房地產市場而言，影響可能會很大，將來如果政府真的在今後5年收回700公頃土地，全部用來興建公屋與居屋，那麼將來申請居屋與公屋就會容易得多，而居屋比私樓便宜，因此會吸引非常大量的人申請。

因此，那些面積非常小的私人住宅的吸引力就會下降，同樣的價錢買居屋，面積比買私樓大一倍，多少人還會有興趣買私樓？

目前香港地產商拚命建小型單位，因為可以吸引沒錢買大單位的人買，將來這些人將不再買私樓，只買居屋。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]