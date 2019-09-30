何濼生：世銀報告反映港管治水平不低

有人說：民主就是防止濫權的不二法門。如果當權者濫權，選民可以用選票踢走濫權的領導人。

然而，用選票踢走濫權的領導人，只可說是亡羊補牢的措施，而非預防濫權的措施。作為社會上的一個成員，個人的一張選票對選舉結果的影響力非常有限，是以相對民主我們更應着緊防止濫權。防止濫權的機制通常包括法治（好的法律、有效的執法，和尊重法治的文化）、程序公義、輿論和新聞自由，以及社會對濫權的警覺性等。

有人說回歸前我們雖然沒有民主，但我們有法治；我們的公共管治水平尚算不錯。亦正因為這個原因，香港得以成為全球領先的金融中心。

一國兩制失敗是謊言

1997年香港回歸祖國，基本法開始生效，一國兩制開始運作。區議會逐步取消委任制；立法會亦逐步民主化。2015年政府按人大831框架提出特首普選方案，有意參選特首的人士，只要取得提名委員會十分之一成員提名即可入閘，入閘後可參與公眾辯論爭取市民和提名委員會支持，提名委員會最後通過兩至三人出閘正式成為特首候選人供港人一人一票選出特首。方案依足基本法要求，但因未能獲立法會三分之二成員通過未成事。

相比回歸前，香港多了民主，應是鐵一般的事實。

管治方面，參考世界銀行的Worldwide Governance Indicators，發覺2018年六個指標中五個都比回歸前（1996年）大有進步。只有一個僅輕微上調。在「管控貪污」，世界排名由前10.2%升至前7.7%；「法治」由前30.2%升至前4.8%；「監管質素」由前2.2%升至全球首位；「有效政府」由前16.4%升至前1.9%；「政局穩定及免於暴力」由前33.0%升至前25.2%；「發聲和問責」由前28.0%微升至前27.9%。

取得這樣亮麗的成績表，中央政府和港人理應感到告慰和自豪。

一國兩制港人治港取得成功了。

但奇怪的是，今天有人稱一國兩制下港人自由被侵蝕，一國兩制「失敗」。除非參與世界銀行調查的國際受訪者都精神錯亂，一國兩制「失敗」顯然是個謊話。

今年香港的管治排名大逆轉似是定局。寫這文章只想大家認清事實、愛護香港。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]