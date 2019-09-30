周顯：監管機構「暴政」 滅絕小型上市公司

我早已經講過，證監會和港交所的制度笨得要死，完全沒有基本智力可言，因為一家公司在經營一段時間之後的死亡率是七八成以上，就算是上市公司，也不例外，只有很少公司可以持續賺錢經營十年以上的時間。

快速除牌制 停牌就是total loss

有一些公司的確存在很久，例如華信地產財務（0252）、金利來（0533）、大生地產（0089），但其實這些已經是不大活動的「殭屍公司」，有沒有上市地位都沒有分別了。

市場的生存，不是靠着長期投資者，而是靠那些日日炒來炒去，爬格仔的散戶，他們才形成了最大的成交。至於那些用電腦程式來賺錢的基金，其存在的基本邏輯，就是要吃掉爬格仔散戶的錢，如果沒有常常輸錢的散戶，大部分的機構投資者都無法生存。

現時有好幾家上市公司都對港交所提控，然而，大部分券商都保持沉默。為什麼呢？皆因在「暴政」之下，他們唯恐一旦出聲，便會成為針對對象，又有哪個敢於出聲呢？至於他們選出來的議員，日日同監管當局風花雪月，以為飲酒吃飯，和當局同聲同氣，就是為業界「盡力」，這就更加令人可悲了。

[周顯 投資二三事]