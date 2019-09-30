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盧楚仁：歐元弱勢難改 港經濟雪上加霜

【明報專訊】上星期香港所公布的8月份出口額下跌6.3%，較7月5.7%的跌幅進一步轉壞，並錄得連續10個月下跌。另一方面，同期的進口貨值亦跌11.1%，為6年半以來最大的跌幅。當中因為香港聯繫匯率制度，港元跟美元掛鈎，故在美元強勢下，港元兌一眾非美貨幣都呈現強勢。今年以來只有加元、日圓、泰銖和印尼盾兌港元升值，故在美元強勢的大趨勢下，未來香港經濟定必雪上加霜。

很多人都可能明白，美元強及人民幣弱，對香港經濟、股市、旅遊、零售，飲食以至出口業都不利，故很多分析都會研究美元及人民幣的走勢，但忽略了歐元對美元及人民幣的影響。

美元的強弱，整體來說可以用美匯指數來衡量，美匯指數當中歐元佔57.6%，比例最重，其次是日圓佔13.6%，英鎊佔11.9%，加元佔9.1%，瑞典克郎佔4.22%，最後瑞士法郎則佔3.6%。這6隻貨幣中，今年最弱的是瑞典克郎，下跌了9.3%，其次是歐元下跌了4.8%，英鎊下跌了3.4%，瑞士法郎下跌了1.2%。然而加元上升了2.8%，日圓則上升了1.6%。因此在這影響下，美匯指數今年上升了3.35%；歐元的強弱，是直接影響美匯指數升跌的關鍵。

一直以來，我看好美元的原因，除了美國的基本因素好之外，就是我看到歐洲的基本因素相當脆弱。若美元由牛轉熊的話，一方面影響美元的基本因素要轉弱；另方面更加要影響歐元的基本因素要轉強。但歐洲的政經形勢，中短期內要轉強是談何容易？除非奇蹟出現！而且歐洲央行的貨幣政策的鴿派程度遠遠高於聯儲局的貨幣政策。故在歐元的弱勢影響下，美匯指數和港元均會維持強勢，令香港經濟難以走出谷底。

歐元弱將拖累人民幣

另一方面，人民幣匯價現階段仍未完全自由浮動，人民幣會跟一籃子貨幣升跌，而一籃子貨幣當中，亦以歐元比重最多，故歐元弱勢下人民幣亦會被間接拖累而同步向下。上星期無論法德公布的一連串PMI數據、德國的進口物價指數、法國的消費者支出及CPI，和意大利的PPI、商業信心指數及消費者信心指數，全部都未如人意。相反，上星期所公布的美國經濟數據，均絕大多數都向好，在這相形見絀的情况下，美匯指數一度攀升至99.308水平，相反歐洲經濟數據每况愈下，令歐元跌至1.0905兩年多以來的低位。

英勢硬脫歐 英鎊歐元將大跌

歐元除了面對未來有機會再減息和加碼QE之外，未來10月還要面對兩件「灰犀牛」事件，一就是眾所周知的10月31日英國脫歐限期。現在看來，英國步入硬脫歐的機會愈來愈高，在餘下的一個月，基本上我看不到有什麼轉機令英國首相約翰遜可以讓步而推遲脫歐日期，亦看不見有什麼方案英國可以達成而歐盟又可以接受，當中愛爾蘭和北愛爾蘭的邊界問題就是死結中的死結，故此我較悲觀地認為，英國最終走向硬脫歐，導致英鎊和歐元雙雙大跌。

另一件「灰犀牛」則較多人忽略，就是10月27日的阿根廷大選。阿根廷在8月中總統初選的時候，極左的反對派候選人費爾南德斯，以高15%的選票領先現任總統馬克里。金融市場擔心極左的費爾南德斯一旦當選的話，會延遲國際貨幣基金會的還款，從而引發債務違約的可能，令阿根廷披索進一步大跌。若阿根廷披索有機會大跌的話，除引發區內包括巴西雷亞爾貨幣跟隨大幅貶值之外，更有機會引發南美洲以致新興市場國家的貨幣危機。

以去年為例，阿根廷披索急跌亦拖累土耳其里拉大跌，繼而令歐元匯價跟隨下跌，因土耳其位處於歐洲，故金融市場擔心土耳其里拉出事的話會危及歐洲金融穩定。

另一方面，若南美洲出現危機的話，一般而言，當地的資金會較傾向湧向美國避險，繼而推高美元匯價。如兩隻「灰犀牛」同時出現的話，我估計歐元有機會下試1.0340，美匯指數則有機會邁向103.82水平。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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