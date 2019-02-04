摩根大通亞洲：憧憬銷情回暖 吉利Call 26146

【明報專訊】投資者觀望中美新一輪貿易談判，港股上周持續弱勢，當中友邦（1299）跌至逾1個月最低，近日再獲券商唱好，指友邦可成為內地開放保險業及中港「保險通」計劃的最大受惠者，又認為近期本港政治不明朗對友邦保單銷售影響只是短暫。如欲撈貨可留意友邦購27333，行使價86.9元，實際槓桿約10.5倍，明年2月到期；淡倉可留意友邦沽24297，行使價72.87元，實際槓桿約9.4倍，今年12月到期。
吉利（0175）上周逆市反彈，有市場分析預期，吉利本月批發銷量可望重拾增長。股價走勢上，吉利早前未能成功突破14元阻力，其後回落至100天線附近方見支持，短線宜觀望能否升穿250天線、即約13.5元阻力位。好倉進場選擇可參考吉利購26146，行使價15.01元，實際槓桿約6.3倍，明年1月到期；相反，看淡可留意貼價吉利沽29083，行使價12.52元，實際槓桿約2.1倍，今年12月到期。
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