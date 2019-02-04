摩根大通亞洲：憧憬銷情回暖 吉利Call 26146

吉利（0175）上周逆市反彈，有市場分析預期，吉利本月批發銷量可望重拾增長。股價走勢上，吉利早前未能成功突破14元阻力，其後回落至100天線附近方見支持，短線宜觀望能否升穿250天線、即約13.5元阻力位。好倉進場選擇可參考吉利購26146，行使價15.01元，實際槓桿約6.3倍，明年1月到期；相反，看淡可留意貼價吉利沽29083，行使價12.52元，實際槓桿約2.1倍，今年12月到期。

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