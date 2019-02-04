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何啟聰：下限定價有水位 百威Call 11270

【明報專訊】百威亞太（1876）今日上市，以招股價下限27元定價，預留了一定水位。由百威7月中旬決定押後上市至今，恒指跌幅逾2000點，但其他在港股市場內的啤酒股，青島啤酒（0168）幾乎無升跌，華潤啤酒（0291）更逆市錄得逾一成的升幅，啤酒股板塊表現較大市理想，或可支持百威掛牌後的走勢。

百威首日掛牌，窩輪同日上市。若百威首日表現一般，只維持在招股價水平附近，或可考慮行使價在30元以下的輕微價外認購證，看好可考慮百威認購證11270，行使價29.99元，2020年3月到期，屬新上市產品。若首日表現標青上試30元，或可考慮以30元計價外一成，即行使價約33元的認購證，看好可考慮百威認購證11272，行使價33.18元，2020年3月到期，屬新上市產品。

（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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