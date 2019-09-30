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劉思明：動力股買少見少 敏華值博

【明報專訊】港股反覆偏軟，疲態持續，卻又未達到鐘擺極超賣水平，短線仍處於調整過程，易跌難升。大市焦點欠奉，動力股買少見少，敏華（1999）是其一。

恒指上周輾轉向下，周五低見25840點，收報25954點，全周跌480點或1.82%；國指跌2.19%。大市日均成交679億元，低於60天平均逾一成，交投疲弱。恒指上周有兩日上升，惟反彈乏力，暫時受制26300點，下望25500點為短線支持。

據《明報》港股數據庫，周五升跌比率39比61，跌逾3%佔下跌股份不足一成；上周有4日有超過六成股份下跌，1日升跌參半；每日跌逾3%佔最多一成半，反映上周大市下跌規模較廣，即使沽壓不大但缺乏承接。

越南購廠抵貿戰影響 業績續好轉

上周中線趨勢寬度進一步下滑。恒指國指成分股高於10天線比例，跌至一成以下水平徘徊，直到周五稍為回升至一成半。高於20天線、50天線比例分別降至一成半及兩成半的近周低位。

6月以來，高於50天線比出現兩個山峰，分別於7月及9月升至約七成回落，短線可能再次跌至約一成的極超賣水平，才有望築底回升。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有一半跌幅約3%或以上，原材料、科技器材跌約6%；其次能源業、醫藥保健等跌逾4%。家居用品靠穩，地產、零售及教育跌少於1%。防守行業燃氣、電訊及媒體、公共、房託的表現跑贏大部分行業，但仍跌約1.5%至2%不等。

港股雖然不至於完全沒有亮點，卻是少之又少，以成交較活躍股份（過去60個交易日成交超過1000萬元）為例，上升動力保持強勁(RSI大於60)，只有近期提到的雅生活服務（3319）、美團（3690）、海螺創業（0586）、金蝶（0268），以及之前談過的聯塑（2128）、安踏（2020），但更多的強勢股持續受壓（見表）。

敏華是少數月初冒起仍能保持強勢股份。公司近3周頻頻入市回購，而旗下梳化品牌芝華仕在內地網上家具推廣活動銷售火熱，再次吸引市場目光，支持股價上升動力。

待回調吸 設4.5元止蝕

事實上，敏華基本面有所改善，公司去年收購越南一間工廠，預計各擴建將於今年第四季完成，將可應付出口美國的產品，減輕中美貿易戰帶來影響，出口業績料可逐步復蘇，加上內地消費對品牌家具產品的需求保持強勁，業績有望延續2019財年下半年度（截至3月底止）走出谷底趨勢。

走勢上，敏華上周一躍而上後攀升，周五高見4.94元，但正如上周指該股5元阻力不輕，未必可一舉突破（9月25日「技術取勝」一欄），宜待回調吸納，並可設低收4.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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