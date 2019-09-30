蘇沛豐：寶勝升軌支持 短線目標2.6元

NIKE上周公布截至8月底之季度業績，勝預期，其中大中華區季度銷售按年升22%（若撇除滙率因素增速更達27%），遠勝其他地區之單位數增幅，消息有利NIKE於中國之供應商及零售商。

上半年純利大增近四成 電商增長強勁

寶勝國際（3813）於中國零售體育用品及經銷代理品牌產品，較大部分收入來自銷售NIKE及adidas產品。寶勝上半年營業收入按年升19%，純利大增39%，純利率有所提升，主因折扣減少及成本控制得宜。電子商務增長尤其強勁。

展望下半年，寶勝業績前景仍然樂觀。首先，公司公布的7至8月份綜合經營收益淨額(即係營業收入，相當於總銷售額減銷售折扣及退貨)按年升26%，比上半年之19%增速更強。第二，員工成本或低於之前預期，受惠沒有收緊的社保基金支付政策。第三，公司繼續提升電子商務比重，有助推動增長及推高利潤率。

市場估計寶勝今明兩年純利均有近30%增長，今年預測市盈率約15倍，估值不高。技術上，寶勝近兩周股價回落，但成交較少，沽壓不大，上周三跌至近幾個月的上升軌見支持，周五逆市升，成交增加配合，可望重展升浪。現價買，短期目標2.6元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]