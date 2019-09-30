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Sean Taylor：資訊科技前景俏 減持工業地產股

【明報專訊】由於中美貿易戰影響，預期中國經濟創下有紀錄以來最低的增長。基礎設施和地產並無助增長，經濟復蘇仍需靠貿易，因此有必要達成貿易協議。但是，短期內未必能達成協議。儘管對貿易協議的關注可能減退，2020年第一季度可能會有所進展。我們認為，亞太地區的國民生產總值增長在今年和明年將保持強勁及高質量的增長。中國今年的增長可達6.2%，明年或可達6%；印度在2020 年的增長將從7%增至7.4%；印尼亦預計從5.2%增至5.3%。泰國和台灣的增長則可能溫和下降。

短期來看，鑑於貿易戰的不確定性，我們對美國市場維持審慎態度及新興市場保持中立；在歐洲，由於經濟環境仍然令人擔憂，因此我們對歐洲市場亦持謹慎態度。同時，看好印度、泰國、巴西及俄羅斯。

行業方面，我們偏好資訊科技，但減持工業與房地產，並對醫療持中立態度。其中印度引入財政計劃是一個積極的發展。現在公司稅已被削減，印度可以從新生產中受益。

印度是其他新興市場的最佳典範，因為投資者現在有信心政府會關心經濟。其次，股價上漲，人們更加樂觀，有助於進一步推動經濟回升。減稅給公司帶來了更多的現金流，並可將其回饋投資者，以清理資產負債表，然後再次進行投資。如果在接下來的5年必須選擇一個亞洲市場投資，那印度很有可能成為首選。

我們亦看好巴西，因自選舉以來，出現了很多積極和正面的轉變，如實行社福服務改革及私有化計劃，將會看到經濟出現轉機。儘管經濟不佳，巴西有些公司的表現依舊不錯，如果經濟回升，它們的業績甚至會更好。而俄羅斯股票價格便宜，石油價格穩定增添其吸引力，它亦受惠於美元上漲和人民幣疲弱。

低通脹意味利率可能下跌，預計主要央行將轉向鴿派，美國聯儲局將在未來12個月內再一次減息，以進一步支撐經濟。我們預計，歐洲央行將在秋季前推出重要的刺激措施， 並降低存款利率以及採取財政政策， 尤其考慮到拉加德（Christine Lagarde）將出任下任歐洲央行行長。總括而言，意大利的財政預算案、英國脫歐、中美貿易談判以及香港持續的動盪均會影響前景。

另外， 中國一直容許人民幣貶值，作為抵制美國關稅影響的防禦機制。但我們預計人民幣兌美元並不會出現大幅下跌。同時，日圓愈趨吸引。在地緣政治風險持續加劇的情况下，日圓兌美元被視為較佳的分散投資組合工具。

（小啟：原專欄「基金看世界」作者何國良因身體抱 恙缺稿，將於下期復刊。）

DWS德意志投資亞太區投資主管

[Sean Taylor 投資先機]

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