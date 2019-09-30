Sean Taylor：資訊科技前景俏 減持工業地產股

短期來看，鑑於貿易戰的不確定性，我們對美國市場維持審慎態度及新興市場保持中立；在歐洲，由於經濟環境仍然令人擔憂，因此我們對歐洲市場亦持謹慎態度。同時，看好印度、泰國、巴西及俄羅斯。

行業方面，我們偏好資訊科技，但減持工業與房地產，並對醫療持中立態度。其中印度引入財政計劃是一個積極的發展。現在公司稅已被削減，印度可以從新生產中受益。

印度是其他新興市場的最佳典範，因為投資者現在有信心政府會關心經濟。其次，股價上漲，人們更加樂觀，有助於進一步推動經濟回升。減稅給公司帶來了更多的現金流，並可將其回饋投資者，以清理資產負債表，然後再次進行投資。如果在接下來的5年必須選擇一個亞洲市場投資，那印度很有可能成為首選。

我們亦看好巴西，因自選舉以來，出現了很多積極和正面的轉變，如實行社福服務改革及私有化計劃，將會看到經濟出現轉機。儘管經濟不佳，巴西有些公司的表現依舊不錯，如果經濟回升，它們的業績甚至會更好。而俄羅斯股票價格便宜，石油價格穩定增添其吸引力，它亦受惠於美元上漲和人民幣疲弱。

低通脹意味利率可能下跌，預計主要央行將轉向鴿派，美國聯儲局將在未來12個月內再一次減息，以進一步支撐經濟。我們預計，歐洲央行將在秋季前推出重要的刺激措施， 並降低存款利率以及採取財政政策， 尤其考慮到拉加德（Christine Lagarde）將出任下任歐洲央行行長。總括而言，意大利的財政預算案、英國脫歐、中美貿易談判以及香港持續的動盪均會影響前景。

另外， 中國一直容許人民幣貶值，作為抵制美國關稅影響的防禦機制。但我們預計人民幣兌美元並不會出現大幅下跌。同時，日圓愈趨吸引。在地緣政治風險持續加劇的情况下，日圓兌美元被視為較佳的分散投資組合工具。

（小啟：原專欄「基金看世界」作者何國良因身體抱 恙缺稿，將於下期復刊。）

DWS德意志投資亞太區投資主管

[Sean Taylor 投資先機]