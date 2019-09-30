潘迪藍：當聯儲局完成減息 如何是好？

若以目前的情况來說，市場有很大機會跌眼鏡。因為利率期貨合約的價格繼續顯示，在今年底或之前，美國聯儲局有80%的機會至少再減息一次。但聯儲局的決策者卻不是那麼肯定。聯儲局在今年第二次減息的那一日（9月18日），亦發表了預測「聯邦基金目標利率」（Fed Funds Target Rate）的最新點陣圖。該點陣圖顯示，在聯邦公開市場委員會（FOMC）的17個委員當中，有7人贊成在今年內再減息一次；有5人認為今年內應該不加不減；其餘5人則認為現時已經過度減息，應該在今年內加息。因此，其中位數大約就是維持利率不變。

點陣圖反映今年餘下時間利率不變

如果利率期貨合約預測減息的價格真的出錯，那麼股票投資者就可能會有麻煩。今年以來，標準普爾500指數上升了18.3%，但其實那些成分股的盈利大致上只是持平，並沒有什麼增長，純粹只是它們的股價和市盈率上升了。

當中美貿易戰帶來不確定性，以及美國國內勞動力成本上升對企業盈利構成壓力時，仍然出現這種盈利不升但股價和市盈率上升的現象，很大程度上是因為市場預期聯儲局放寬貨幣政策。今年至今為止，流動性對股市的支持作用，已經遠遠超過了企業盈利增長疲弱的影響。

可是，如果聯儲局的減息周期已經結束，那又會怎樣？這就要看美國的名義經濟增長率反彈，主要是因為實質經濟增長率回升，還是通脹加速。對於債券來說，任何一個原因會令其價格下跌，都不是好消息。而對於上市公司的股價和盈利來說，實質經濟增長率回升無疑是比通脹加速好得多。

若通脹溫和回升，引致聯儲局將利率保持在目前的水平，可能還不至於令流動性減少至足以危害股市的程度。但若然通脹顯著加速到令聯儲局改變政策方向，將會令流動性對股市的支持作用大減，對股市不利。

最新數據顯示美經濟回升

暫時已公布的一系列新數據似乎顯示美國的實質經濟增長率回升，通脹則仍然處於低位。住房建設和大宗商品開支均出現改善，這是由於兩者對利率的敏感性，它們往往是經濟增長周期的領先指標。同時，美國Markit製造業採購經理指數（PMI）的9月份初值也達到51，比8月份的終值50.3為高。

無可否認，暫時只有很少數據，但其方向是令人鼓舞的。近年的經驗顯示，即使沒有額外的貨幣寬鬆政策支持，經濟增長溫和反彈亦足以支撐美國股市。

例如，在2016年初，當時的聯儲局長耶倫（Janet Yellen）暗示暫停加息之後，經過6至9個月的滯後，美國的經濟增長開始受惠於借貸成本下降。隨着經濟增長回升，債券孳息率開始上升，單純股價和市盈率上升的現象停止了。但另一方面，盈利增長回升及經濟活動復蘇卻支持股市上升。

通脹預期低於目標 不可能加息

另外，美國的通脹預期繼續低於聯儲局的目標。這不一定能夠令聯儲局繼續減息。但至少，這確實意味着在通脹預期反彈之前，聯儲局非常不可能加息。

以1998年為例。儘管當時美國勞動力市場仍然緊張，但聯儲局對亞洲金融風暴造成的外部低迷作出了反應，三度減息25個點子（0.25厘）。之後通脹預期迅即停止下跌，但聯儲局採取了觀望態度，推遲了加息，直到通脹預期重新上升至2%，才開始加息。

現在，由於通脹預期穩定及仍然處於較低水平，聯儲局可以採取觀望態度。經濟增長回升可能預示着通脹上升，但在通脹預期反彈至聯儲局定下的2%目標之前，聯儲局的決策者不太可能急於回復到收緊貨幣政策（即加息）。

對於市場上的流動性來說，這種觀望態度不會有正面的影響，但至少亦不會有負面的影響。同時，聯儲局快將重新開始擴大其資產負債表的可能性愈來愈高。這表明，即使聯儲局不再進一步減息，它仍然會令流動性繼續出現小幅度的上升。

在這種情况下，到了某個時候，經濟增長回升將會開始令通脹上升，再加上美國勞動力市場緊張亦會令通脹上升，通脹預期上升至聯儲局定下的2%目標可能很快就出現。若出現這種情况，聯儲局就會開始加息，對美國股市產生遏抑作用。

但是，由於美國的通脹及通脹預期目前仍然低迷，上述情况仍然是遙遠的事情。目前，美國似乎正處於令人羨慕的經濟增長復蘇環境中，通脹幾乎沒有實質性的反彈。只要這個情况繼續，就肯定對股市有支持作用。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]