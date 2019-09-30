潘迪藍：當聯儲局完成減息 如何是好？

【明報專訊】如果美國聯儲局已經完成減息周期，那麼美國股市會怎樣？這不是一個無聊的問題。Gavekal月前已經提出了美國的名義經濟增長率在未來幾個月內反彈的理由。我們姑且暫時不判斷這種反彈主要是由實質經濟增長還是由通脹驅動。然而，這個現象極有可能令美國聯儲局認定，它自7月底以來減息兩次就已經足夠了，毋須再落重藥。
若以目前的情况來說，市場有很大機會跌眼鏡。因為利率期貨合約的價格繼續顯示，在今年底或之前，美國聯儲局有80%的機會至少再減息一次。但聯儲局的決策者卻不是那麼肯定。聯儲局在今年第二次減息的那一日（9月18日），亦發表了預測「聯邦基金目標利率」（Fed Funds Target Rate）的最新點陣圖。該點陣圖顯示，在聯邦公開市場委員會（FOMC）的17個委員當中，有7人贊成在今年內再減息一次；有5人認為今年內應該不加不減；其餘5人則認為現時已經過度減息，應該在今年內加息。因此，其中位數大約就是維持利率不變。
點陣圖反映今年餘下時間利率不變
如果利率期貨合約預測減息的價格真的出錯，那麼股票投資者就可能會有麻煩。今年以來，標準普爾500指數上升了18.3%，但其實那些成分股的盈利大致上只是持平，並沒有什麼增長，純粹只是它們的股價和市盈率上升了。
當中美貿易戰帶來不確定性，以及美國國內勞動力成本上升對企業盈利構成壓力時，仍然出現這種盈利不升但股價和市盈率上升的現象，很大程度上是因為市場預期聯儲局放寬貨幣政策。今年至今為止，流動性對股市的支持作用，已經遠遠超過了企業盈利增長疲弱的影響。
可是，如果聯儲局的減息周期已經結束，那又會怎樣？這就要看美國的名義經濟增長率反彈，主要是因為實質經濟增長率回升，還是通脹加速。對於債券來說，任何一個原因會令其價格下跌，都不是好消息。而對於上市公司的股價和盈利來說，實質經濟增長率回升無疑是比通脹加速好得多。
若通脹溫和回升，引致聯儲局將利率保持在目前的水平，可能還不至於令流動性減少至足以危害股市的程度。但若然通脹顯著加速到令聯儲局改變政策方向，將會令流動性對股市的支持作用大減，對股市不利。
最新數據顯示美經濟回升
暫時已公布的一系列新數據似乎顯示美國的實質經濟增長率回升，通脹則仍然處於低位。住房建設和大宗商品開支均出現改善，這是由於兩者對利率的敏感性，它們往往是經濟增長周期的領先指標。同時，美國Markit製造業採購經理指數（PMI）的9月份初值也達到51，比8月份的終值50.3為高。
無可否認，暫時只有很少數據，但其方向是令人鼓舞的。近年的經驗顯示，即使沒有額外的貨幣寬鬆政策支持，經濟增長溫和反彈亦足以支撐美國股市。
例如，在2016年初，當時的聯儲局長耶倫（Janet Yellen）暗示暫停加息之後，經過6至9個月的滯後，美國的經濟增長開始受惠於借貸成本下降。隨着經濟增長回升，債券孳息率開始上升，單純股價和市盈率上升的現象停止了。但另一方面，盈利增長回升及經濟活動復蘇卻支持股市上升。
通脹預期低於目標 不可能加息
另外，美國的通脹預期繼續低於聯儲局的目標。這不一定能夠令聯儲局繼續減息。但至少，這確實意味着在通脹預期反彈之前，聯儲局非常不可能加息。
以1998年為例。儘管當時美國勞動力市場仍然緊張，但聯儲局對亞洲金融風暴造成的外部低迷作出了反應，三度減息25個點子（0.25厘）。之後通脹預期迅即停止下跌，但聯儲局採取了觀望態度，推遲了加息，直到通脹預期重新上升至2%，才開始加息。
現在，由於通脹預期穩定及仍然處於較低水平，聯儲局可以採取觀望態度。經濟增長回升可能預示着通脹上升，但在通脹預期反彈至聯儲局定下的2%目標之前，聯儲局的決策者不太可能急於回復到收緊貨幣政策（即加息）。
對於市場上的流動性來說，這種觀望態度不會有正面的影響，但至少亦不會有負面的影響。同時，聯儲局快將重新開始擴大其資產負債表的可能性愈來愈高。這表明，即使聯儲局不再進一步減息，它仍然會令流動性繼續出現小幅度的上升。
在這種情况下，到了某個時候，經濟增長回升將會開始令通脹上升，再加上美國勞動力市場緊張亦會令通脹上升，通脹預期上升至聯儲局定下的2%目標可能很快就出現。若出現這種情况，聯儲局就會開始加息，對美國股市產生遏抑作用。
但是，由於美國的通脹及通脹預期目前仍然低迷，上述情况仍然是遙遠的事情。目前，美國似乎正處於令人羨慕的經濟增長復蘇環境中，通脹幾乎沒有實質性的反彈。只要這個情况繼續，就肯定對股市有支持作用。
GaveKal Dragonomics資深經濟師