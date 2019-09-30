林少陽：中美金融巿場摩擦逐步升級

【明報專訊】本文出街之時，第三季已近尾聲。回顧過去一個季度，港股可以用乏善足陳來形容。截至上周五為止，整季至今累計跌幅近10%，加上周五晚有消息指美國政府有意限制中資股在美國融資及美國退休基金投資中資股份，雖然消息已屬舊聞，市場聞訊仍然是先沽為敬。
如無意外，本季收結恒指跌幅在10%以上應冇走雞。港股在較低基數之下，加上本港的社會抗爭事件，最壞情况亦似已成為過去，第四季港股的投資價值，應較上季之初有所提升。問題在於，究竟上季累計10%的回落幅度，是否足以抵銷即將出現的經濟下行風險，以及中美關係持續惡化所帶來的負面影響。
中美關係惡化，並非始於今日，去年第二季開始，港股已開始消化兩國對立所帶來的負面影響。投資者亦將投資範圍縮窄，一些核心零部件必須依賴美國進口的企業，以及極度依賴美國單一出口市場的工業股，早已成為投資者走資的對象。
美國鷹派有意打金融戰，其實並不是新聞。市場對周五的消息有反應，主要是因為市場之前普遍相信雙方發起金融戰的可能性不太高，今次舊調重提，令人感覺發生的可能性又再加大一些。
美方中資股份融資市場 經濟利益大
過往，美國政府不行這一步，其中一個重要考慮，是美國金融界在中資股份融資市場，擁有重大經濟利益。換言之，如果美國政府將中資公司的生意拒諸門外，中資股份的估值當然受到負面影響，但與此同時，美國金融機構亦將因此喪失其中一個主要收入來源。
其次，中國政府是美國其中一個最大的債主。如果美國不准自己的國民購買中資金融資產，中國政府亦可以決定不再購買美債，同時禁止國民購買美股。當然，中國政府持有美債，並不是為了支持美國政府，而是為了自身利益。同樣地，美國人購買中資公司的資產，並不是為了建設中國，而是因為相信當中有利可圖。如果雙方都不買對方的金融資產，損失的是雙方的國民。
美不大可能短期內要求中概股退市
最終，究竟誰的損失大一點，那要看目前究竟是中國人持有美元資產的數量多，還是美國人持有中國資產的數量多。2007年初，中國政府成立國家主權基金公司中投（CIC），至今累計投資額逾9000億美元，CIC投資全球市場，但即使按市值標準分配資產，美元資產仍佔主導。另外，中國政府持有逾3萬億美元外匯儲備，同樣地，當中主要為持有美國國債。與中國明顯錄得重大貿易盈餘因此貿易戰中國必然損失較大不同，如果兩國互不買對方金融資產，最終影響是誰大一點，現時仍然很難說得準。
基於上述的利益計算，為免中國政府採取對等的報復行動，美國應該不大可能在短期內真強行要求中概股在美股退市，以及強制美國退休基金全面不准購買中資股份。不過，過去兩年中國政府透過不斷放寬境外投資者購買A股的限制，眼見中國成功吸引國際投資者購買人民幣資產，美國政府不大可能會坐視不理，雙方在金融市場的摩擦逐步升級，勢所難免。
以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com