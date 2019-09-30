林少陽：中美金融巿場摩擦逐步升級

如無意外，本季收結恒指跌幅在10%以上應冇走雞。港股在較低基數之下，加上本港的社會抗爭事件，最壞情况亦似已成為過去，第四季港股的投資價值，應較上季之初有所提升。問題在於，究竟上季累計10%的回落幅度，是否足以抵銷即將出現的經濟下行風險，以及中美關係持續惡化所帶來的負面影響。

中美關係惡化，並非始於今日，去年第二季開始，港股已開始消化兩國對立所帶來的負面影響。投資者亦將投資範圍縮窄，一些核心零部件必須依賴美國進口的企業，以及極度依賴美國單一出口市場的工業股，早已成為投資者走資的對象。

美國鷹派有意打金融戰，其實並不是新聞。市場對周五的消息有反應，主要是因為市場之前普遍相信雙方發起金融戰的可能性不太高，今次舊調重提，令人感覺發生的可能性又再加大一些。

美方中資股份融資市場 經濟利益大

過往，美國政府不行這一步，其中一個重要考慮，是美國金融界在中資股份融資市場，擁有重大經濟利益。換言之，如果美國政府將中資公司的生意拒諸門外，中資股份的估值當然受到負面影響，但與此同時，美國金融機構亦將因此喪失其中一個主要收入來源。

其次，中國政府是美國其中一個最大的債主。如果美國不准自己的國民購買中資金融資產，中國政府亦可以決定不再購買美債，同時禁止國民購買美股。當然，中國政府持有美債，並不是為了支持美國政府，而是為了自身利益。同樣地，美國人購買中資公司的資產，並不是為了建設中國，而是因為相信當中有利可圖。如果雙方都不買對方的金融資產，損失的是雙方的國民。

美不大可能短期內要求中概股退市

最終，究竟誰的損失大一點，那要看目前究竟是中國人持有美元資產的數量多，還是美國人持有中國資產的數量多。2007年初，中國政府成立國家主權基金公司中投（CIC），至今累計投資額逾9000億美元，CIC投資全球市場，但即使按市值標準分配資產，美元資產仍佔主導。另外，中國政府持有逾3萬億美元外匯儲備，同樣地，當中主要為持有美國國債。與中國明顯錄得重大貿易盈餘因此貿易戰中國必然損失較大不同，如果兩國互不買對方金融資產，最終影響是誰大一點，現時仍然很難說得準。

基於上述的利益計算，為免中國政府採取對等的報復行動，美國應該不大可能在短期內真強行要求中概股在美股退市，以及強制美國退休基金全面不准購買中資股份。不過，過去兩年中國政府透過不斷放寬境外投資者購買A股的限制，眼見中國成功吸引國際投資者購買人民幣資產，美國政府不大可能會坐視不理，雙方在金融市場的摩擦逐步升級，勢所難免。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]