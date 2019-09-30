陸振球：從魚翅撈飯找投資靈感

彼得．林治在上世紀80年代基金界紅極一時，其主理的麥哲倫基金（Magellan Fund）於13年間，管理的資產由2000萬美元增長至140億美元，基金投資者超過100萬人，成為富達的旗艦基金，年均複利回報率達29.2%。

大師的投資方法，豈能不參考？筆者早前到了日本東京小休3天，漫步銀座商業區時，身邊都滿是說普通話的內地人或香港粵語人士；相比之下，香港近月亂局，不單影響本地人消費，內地旅客也裹足，相信不少內地人和香港人會趁假期前往日本而捨棄香港。有預測指，十一黃金周內地訪港旅客會大跌一半，而近期不少香港商舖也出現大幅減租，甚至漸見裁員潮。

筆者在日本的3天，住近銀座的高級酒店，日租只是千餘元，而首天晚上在赤阪的高級餐館吃魚翅，平生第一次吃的魚翅多到飽得走不動，真是如上世紀70年代香港股巿大旺時的「魚翅撈飯」，但不是一碗飯配兩著翅，而是一份飯配十份魚翅，連同不錯的紅酒，竟只要千餘元港元，相信同等分量的魚翅，在香港可能兩萬多港元也吃不到。當地食店能夠如此平價而優質，估計和商舖租金遠低於香港有關。

日本零售物業租金上升空間大 留意相關房託

筆者以彼得．林治的思考方法分析，日本的零售業競爭力遠高於香港，估計未來當地的零售物業租金會有頗大的上升空間，大家不妨留意有關的日本零售物業房託，其中的Escon Japan Reit Investment Corp（日本上巿編號：2971），今年2月低位報96,000日圓，之後愈升愈有，至8月開始整固，近日又再爆上，曾高見122,300日圓，累積升幅達27%，而這隻日本零售房託現時股息率接近5.7厘，對好息一族也相當吸引。

[陸振球 投資超限戰]