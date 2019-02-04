謝紹榮：美匯指數如高於100要小心

回顧恒指9月份走勢，可算是一場遊戲一場夢，但筆者相信本欄讀者，大多應該是發了一場好夢，皆因本欄早於月初鼓勵大家不妨於26000點以下買入港股，並僥倖準確預測恒指250天線是這次反彈的阻力位（即約27350點），且建議讀者伺機沽售獲利，所以估計大家應該有些「斬獲」。不經不覺，農曆廿四節氣秋分已過，十一國慶後又是另一番新景象開始。中美高級別貿易談判擬定於10月10日至11日在華盛頓舉行，而上周雙方亦就即將進行的會面各自釋出善意，營造良好氣氛。

早前美國總統特朗普曾表示，並不急於與中方於今年內達成貿易協議，箇中含意值得大家思考，皆因他的態度跟過往不時向傳媒強調「達成貿易協議的重要性」已有明顯轉變。

大家不要誤以為他這次是信口雌黃，因為單是香港近期的政局變化，以及美國經濟數據沒有因特朗普發動中美貿易戰而轉差，已足夠令特朗普於下年角逐連任時，就中美議題上有充足籌碼向選民吹噓一番。事實上，如果他現時對中國問題退縮，反而會連累選情，因此他在中美貿易談判上堅持「No deal or my deal」機會十分大。

除港股外，近期最吸引筆者眼球，莫過於美匯指數走勢。也不知是基於美國再減息預期降溫，抑或是各大國經濟數據實在太差勁，美匯指數自今年6月96低位一直上升至現時99水平。

過去十多年，美匯指數甚少於100以上游走，撇除2017年那次曇花一現，對上一次是1998至2002年，而這正是亞洲各國包括各大新興市場最艱難的時間。由此可見，大家切勿對今次美元轉強掉以輕心，因為國際資金流向轉勢，對各國經濟盛衰有極大關係。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]