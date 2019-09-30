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陳增濤 品酒論投資

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陳增濤：Domaine des Varoilles擁3個獨佔園

【明報專訊】勃艮第紅酒的酒標，如果上面加上了一個Monopole的字眼，會令人產生肅然起敬的感覺。法文Monopole和英語一樣，都是專有的意思。這個字也出現在被譽為世界酒王的羅曼尼康提紅酒瓶的酒標上，更增加了它的高貴血統。所謂Monopole是獨佔園的意思，勃艮第的葡萄園，從中世紀西篤修道院修士開始種植葡萄釀酒，就把葡萄園劃分為不同的風土（Climat），不同風土的黑品諾或霞多麗所釀造的紅酒具有不同風格。

這家只有10公頃不起眼的小酒莊Domaine des Varoilles就在勃艮第夜丘（Côte de Nuit）名酒村Gevrey-Chambertin的村中心，莊主Gilbert Hammel給我如何找到酒莊的短訊，我卻大意的用GPS直接在村中心一條只給一輛小車通過的小路上找到酒莊，但無法停車，原來有另外一扇大門在酒莊圍牆內葡萄園的另一邊。見面一談之下，才知道莊主是瑞士的生意人，在30年前買下了這個莊園。更要等到莊主把每一風土的紅酒拿出來，才發現這個小酒莊竟然有3個一級園的獨佔園，令我驚訝不已。

勃艮第有不少葡萄園有悠久的歷史，中世紀時期由修道院修士開荒而成，為葡萄園建築圍牆，也是為何有不少葡萄園都冠以圍牆「Clos」一字。但1789年的法國大革命帶來了天翻地覆的動盪，教會的產業被革命政府充公，修道院的葡萄園也被肢解散賣給了農民。從此一個風土變成了許久人的財產，一個酒莊獨佔一個風土就有點出類拔萃了。Gilbert Hammel向當地酒商收購的10公頃竟然有3個Gevrey-Chambertin一級獨佔園，十分罕見。

勃艮第葡萄園擁悠久歷史

更不要說這個一級園Clos des Varoilles有6公頃之多。根據當地的歷史文件記載，一直被評為與村頂級園Chambertin並駕齊驅。在酒莊品嘗了不同風土紅酒之後，和莊主一起到村裏上好餐廳Chez Guy吃傳統的法國大餐，當然首選這款地道、富Gevrey-Chambertin特色的，口感飽滿雄勁、帶有紫羅蘭花香的2015年的Clos des Varoilles了。只是並非陳年老酒，急不及待就喝進肚子裏實在有點可惜。

和做高檔茶館的朋友吹水，再次印證了香港消費需求面臨嚴峻的壓力，已經有人說香港的零售市場陷入了寒冬，商店門庭冷清。朋友說他放棄了在西九剛簽下的租約，情願賠償3年租金的罰金。根據數據，香港最昂貴的商舖租金從2014年就開始下滑，近年來加快了速度，但其他的商舖卻只在今年開始才感受到涼意。別把租金所面臨的壓力歸咎於6月以來的「反送中」運動，也不要說中美的貿易戰是元兇。如果把香港的繁榮景象看作自2008年華爾街金融風暴後貨幣大擴張的終極，那麼投資策略必須作出重要的調整。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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