陸振輝：內地租車自駕遊 平過租單車

作為一個退休者，旅遊是基本動作，如果在過程中細加留意，也會發現到，有很多地方也正在自強不息，急起直追，而他們所訂立的標準，更是令人值得深思的。

最近到西安去租車作自駕遊，發現租車市場競爭非常激烈，標價竟然可低至30元租一輛五人車一天，雖然要加上一點服務費，但租上超過一天的話，平均日租價最便宜竟然只需約70元！真的是「平過租單車」！真的令人嘆服。

那麼便宜就一定不是好東西了嗎？這個當然是否定的了，因為用虛假的行徑，長遠並不可能在市場中生存，這是市場經濟不易的真理。而因為競爭巨大，才會出現價格下降、服務提高，這才是市場「無形之手」的威力。

在售後服務上才可以見到要求的高度，原來如果在服務調查時，顧客回答「滿意」其實就等同「劣評」，必須答「非常滿意」才叫認可；如果問「會否再次光顧」是不應答「會」，而是要答「一定會」才叫做達標。

真的是「沒有最好、只有更好」的方向和要求了。

《退休做中產》作者

[陸振輝（聽琴的牛） 優游歲月]