許繹彬：內憂外患之際 港股料持續牛皮

加上適逢季結日，內地十一黃金周又緊接迎來，上周五起北水暫停南下直至10月7日，港股跟隨外圍回軟，成交萎縮至僅531億，比前一個交易日下跌近四分一，相信港股本周在缺乏北水灌溉下，交投亦會相當淡靜。

中美貿易戰固然是市場的關注的重要議題之一，但於紐約召開之聯合國大會亦是近日不容忽視的焦點。特朗普上周在聯大演說時再度劍指中國，公開批評中國以「發展中國家」自居，無休止地傾銷產品，強制技術轉讓及盜竊知識產權，特朗普的譴責令外界對貿易戰談判結果不敢抱太大期望。

特朗普去留將影響美政府取態

中美關係陰晴不定，為金融市場帶來反覆震盪，香港亦身受其害。貿易戰帶來的影響除了一一反映在股市之上，香港的貿易數據亦帶來啟示。貿發局公布最新第三季出口指數顯示，企業對出口前景信心指數大跌9.9個百分點至27.4，並且將本港全年出口增長預測再大幅下調，估計全年出口要跌4%。

在貿易戰的拉鋸下，香港經濟和金融無可避免地遭受打擊，再加上本港政治局勢不穩，旅遊、零售、舖市等行業亦遇上寒流，即使是黃金周臨近，香港酒店房間平均預訂率不足三成，對比前幾年同期的約60%大幅下跌一半，在多個行業前景未如理想下，相信今年對香港將是難捱的一年。

對於港股後市走勢，筆者預料仍是趨跌；於內，本港仍然受一連串社會及政治問題纏繞，社會矛盾日益加劇，卻似乎未有平息的迹象；於外，中東局勢不穩將影響油價以至全球能源供應及經濟鏈、中美關係反覆趨常態，再加上全球經濟前景存在極大隱憂，多間央行紛紛採寬鬆貨幣政策，在多重利淡因素夾擊下，港股繼續處於低位牛皮局面。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]