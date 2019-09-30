經濟
許繹彬 港股通才

投資策略

下一篇 上一篇

許繹彬：內憂外患之際 港股料持續牛皮

【明報專訊】港股近日再度陷入困局，多日來連番向下突破，至今已調整逾1400點，上周亦失守26000關口。雖然中美貿易戰似乎又再吹暖風，雙方將於10月10日在華盛頓重啟談判，美國總統特朗普亦對貿談進展轉趨樂觀；不過港股卻似乎並未受惠於相關消息，即使上周四曾因貿易談判傳出正面消息而高開，但升勢卻未能維持，反而走勢一直反覆，似乎在26000水平附近上演一場攻防戰。

加上適逢季結日，內地十一黃金周又緊接迎來，上周五起北水暫停南下直至10月7日，港股跟隨外圍回軟，成交萎縮至僅531億，比前一個交易日下跌近四分一，相信港股本周在缺乏北水灌溉下，交投亦會相當淡靜。

中美貿易戰固然是市場的關注的重要議題之一，但於紐約召開之聯合國大會亦是近日不容忽視的焦點。特朗普上周在聯大演說時再度劍指中國，公開批評中國以「發展中國家」自居，無休止地傾銷產品，強制技術轉讓及盜竊知識產權，特朗普的譴責令外界對貿易戰談判結果不敢抱太大期望。

特朗普去留將影響美政府取態

中美關係陰晴不定，為金融市場帶來反覆震盪，香港亦身受其害。貿易戰帶來的影響除了一一反映在股市之上，香港的貿易數據亦帶來啟示。貿發局公布最新第三季出口指數顯示，企業對出口前景信心指數大跌9.9個百分點至27.4，並且將本港全年出口增長預測再大幅下調，估計全年出口要跌4%。

在貿易戰的拉鋸下，香港經濟和金融無可避免地遭受打擊，再加上本港政治局勢不穩，旅遊、零售、舖市等行業亦遇上寒流，即使是黃金周臨近，香港酒店房間平均預訂率不足三成，對比前幾年同期的約60%大幅下跌一半，在多個行業前景未如理想下，相信今年對香港將是難捱的一年。

對於港股後市走勢，筆者預料仍是趨跌；於內，本港仍然受一連串社會及政治問題纏繞，社會矛盾日益加劇，卻似乎未有平息的迹象；於外，中東局勢不穩將影響油價以至全球能源供應及經濟鏈、中美關係反覆趨常態，再加上全球經濟前景存在極大隱憂，多間央行紛紛採寬鬆貨幣政策，在多重利淡因素夾擊下，港股繼續處於低位牛皮局面。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]

上 / 下一篇新聞

卓悅醞釀縮舖 遊客區7店「約滿清貨」 公司：不評論 業界：黃金周市道難樂觀
卓悅醞釀縮舖 遊客區7店「約滿清貨」 公司：不評論 業界：黃金周市道難樂觀
毋懼淡市 內地護膚店攻港
毋懼淡市 內地護膚店攻港
東角Laforet減租25% 租戶：難滿足附帶條件
東角Laforet減租25% 租戶：難滿足附帶條件
貴賓廳仍弱 澳門十一黃金周或「旺丁不旺財」
貴賓廳仍弱 澳門十一黃金周或「旺丁不旺財」
匯控新任行政總裁 傳鎖定兩目標
匯控新任行政總裁 傳鎖定兩目標
邦德梁江：宏觀環境挑戰大 選股重視護城河
邦德梁江：宏觀環境挑戰大 選股重視護城河
恒指短期有下跌空間 沽期指對冲市場風險
恒指短期有下跌空間 沽期指對冲市場風險
5隻優質股具投資亮點
5隻優質股具投資亮點
滔搏穩踞內地龍頭 代理名牌運動鞋服 過度依賴Nike Adidas成隱憂
滔搏穩踞內地龍頭 代理名牌運動鞋服 過度依賴Nike Adidas成隱憂
專家分析
專家分析
大行看好同業寶勝 籲買入
大行看好同業寶勝 籲買入
新創建：富通可藉新世界拓展業務 經營形勢嚴峻 或先售免稅店業務
新創建：富通可藉新世界拓展業務 經營形勢嚴峻 或先售免稅店業務
會展多預早一年訂場 示威活動影響微
會展多預早一年訂場 示威活動影響微
馮氏全渠道：港企加快進軍內地電商
馮氏全渠道：港企加快進軍內地電商
提供「全覆蓋服務」 外商省內地營運團隊
提供「全覆蓋服務」 外商省內地營運團隊
美財政部：現無計劃阻中企上市
美財政部：現無計劃阻中企上市
螞蟻金服增資近80億元 張勇蔡崇信任董事
螞蟻金服增資近80億元 張勇蔡崇信任董事
世紀聯合今起招股 每手2485元入場
世紀聯合今起招股 每手2485元入場
張兆聰：美限制中國資本 說易行難
張兆聰：美限制中國資本 說易行難
訂儲蓄計劃 買美元債收息
訂儲蓄計劃 買美元債收息
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：受惠訪澳旅客增 吸金沙牛53096
金子：受惠訪澳旅客增 吸金沙牛53096
張兆聰：澳門賭收平穩 低吸金沙博反彈
張兆聰：澳門賭收平穩 低吸金沙博反彈
蔡金強：坐在火山口的港鐵
蔡金強：坐在火山口的港鐵
潘啓才：從現實世界學習財技
潘啓才：從現實世界學習財技
李聲揚：若美禁中資上市 港交所受惠
李聲揚：若美禁中資上市 港交所受惠
謝偉銓：訂定住屋支出入息合適比例
謝偉銓：訂定住屋支出入息合適比例
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（下）
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（下）
黃德几：蒙牛藉收購拓高端海外市場
黃德几：蒙牛藉收購拓高端海外市場
伍禮賢：中交建逆周期防守力強
伍禮賢：中交建逆周期防守力強
陸振輝：內地租車自駕遊 平過租單車
陸振輝：內地租車自駕遊 平過租單車
陳增濤：Domaine des Varoilles擁3個獨佔園
陳增濤：Domaine des Varoilles擁3個獨佔園
謝紹榮：美匯指數如高於100要小心
謝紹榮：美匯指數如高於100要小心
陸振球：從魚翅撈飯找投資靈感
陸振球：從魚翅撈飯找投資靈感
陸振球：10月避險 留意美國公用股ETF
陸振球：10月避險 留意美國公用股ETF
林少陽：中美金融巿場摩擦逐步升級
林少陽：中美金融巿場摩擦逐步升級
技術取勝：煤氣仍守上升軌
技術取勝：煤氣仍守上升軌
潘迪藍：當聯儲局完成減息 如何是好？
潘迪藍：當聯儲局完成減息 如何是好？
Sean Taylor：資訊科技前景俏 減持工業地產股
Sean Taylor：資訊科技前景俏 減持工業地產股
蘇沛豐：寶勝升軌支持 短線目標2.6元
蘇沛豐：寶勝升軌支持 短線目標2.6元
李順威：回購利率高企 今年難收緊銀根
李順威：回購利率高企 今年難收緊銀根
劉思明：動力股買少見少 敏華值博
劉思明：動力股買少見少 敏華值博
何啟聰：下限定價有水位 百威Call 11270
何啟聰：下限定價有水位 百威Call 11270
瑞銀亞洲：累積升幅大 美團沽11034
瑞銀亞洲：累積升幅大 美團沽11034
摩根大通亞洲：憧憬銷情回暖 吉利Call 26146
摩根大通亞洲：憧憬銷情回暖 吉利Call 26146
周顯：監管機構「暴政」 滅絕小型上市公司
周顯：監管機構「暴政」 滅絕小型上市公司
何濼生：世銀報告反映港管治水平不低
何濼生：世銀報告反映港管治水平不低
王弼：鬥地主只會加速外資撤離
王弼：鬥地主只會加速外資撤離
曾淵滄：收地條例對細價樓打擊大
曾淵滄：收地條例對細價樓打擊大
湯文亮：獨立調查 反利警方
湯文亮：獨立調查 反利警方
陳永傑：油價升無礙美減息
陳永傑：油價升無礙美減息
廖偉強：平價盤多稍縱即逝
廖偉強：平價盤多稍縱即逝
布少明：群策群力 解房策困局
布少明：群策群力 解房策困局
李志成：土地供應續減 宜加快覓地
李志成：土地供應續減 宜加快覓地
郭思治．推介股份：新創建（0659）
郭思治．推介股份：新創建（0659）
歐宸銘．推介股份：天立教育（1773）
歐宸銘．推介股份：天立教育（1773）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：歐元弱勢難改 港經濟雪上加霜
盧楚仁：歐元弱勢難改 港經濟雪上加霜
新盤本季僅4060宗 按季挫三成 反修例風波貿易戰夾擊 業界料下季低價開盤
新盤本季僅4060宗 按季挫三成 反修例風波貿易戰夾擊 業界料下季低價開盤
空置稅殺到 新地新世界￼地加快賣樓
空置稅殺到 新地新世界￼地加快賣樓
周末一手成交18宗 個半月新低
周末一手成交18宗 個半月新低
海翩滙2房820萬 3年升值不足兩成
海翩滙2房820萬 3年升值不足兩成
鄧成波家族筲箕灣工廈 申轉酒店暫全數反對
鄧成波家族筲箕灣工廈 申轉酒店暫全數反對
MARINI向南望海景
MARINI向南望海景
淘大交投反彈 均呎守1.6萬
淘大交投反彈 均呎守1.6萬
女性重家庭 退休儲蓄較需時
女性重家庭 退休儲蓄較需時