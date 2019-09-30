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伍禮賢：中交建逆周期防守力強

【明報專訊】上周港股持續調整，雖然恒指於一周內錄得兩個交易日的上升，惟從日線走勢圖上，恒指連續出現五連陰，連同再對上一周，恒指在日線圖合共出現10支陰燭，反映大市走勢較弱，即使出現反彈亦缺乏力度。此外，恒指上周再度出現「死亡交叉」信號，即100日移動平均線向下跌穿250日移動平均線，反映中長線走勢，港股亦仍然偏淡。此外，美國民主黨正式宣布對總統特朗普進行彈劾調查，亦為外圍美股增添新的不明朗因素。

上周各大板塊股份普遍表現較弱，石油石化股受國際原油期貨價格下跌而出現顯著回落，其中中國石油（0857）、中國石化（0386）均逼近前期股價低位；大市在多重不明朗因素籠罩下，公用類別股份成為資金避險的場所，其中中電控股（0002）、中華煤氣（0003）等股份走勢相對抗跌。從大市基本面及技術面來看，預料港股10月初段仍會偏弱，投資者在個股操作中，可以防守股份作為主要考慮因素，其中基建板塊中的中國交通建設（1800）可值得留意。

基建股在第三季度的表現讓市場較為失望，主要內地基建增速反彈力度仍然較弱。惟作為季內整體走勢落後的板塊，在目前不穩定市况下，該板塊在第四季仍值得留意。

第三季表現令市場失望

中交建過往業績表現平穩，過去5年收入及利潤的年均復合增長率分別達9.4%、9.3%。而今年上半年，集團新簽合同額按年增長15.9%，較第一季度13.4%的增速進一步提高。惟正如我們前期所指出，集團海外訂單的波動性成為其業績增長的最大不確定因素，期內集團來自於海外地區的新簽合同額對比去年同期下降7.7%。盈利方面，集團繼續表現穩定，上半年營業利潤、歸母淨利潤分別按年增長7.1%及 4.9%，毛利率則下降1.99個百分點至11.88%。

減息降基建股資金成本

從政策面來看，下半年基建行業於經濟下行的逆周期中發力的可能性較高，除了前期央行宣布下降存款準備金外，市場對第四季減息亦存較大預期，此對基建行業的資金成本將形成潛在利好。此外，近日國務院發布《交通強國建設綱要》，其中提出從2021年到本世紀中葉，分兩個階段推進交通強國建設，到2035年，基本建成交通強國。在此綱領下，預期內地未來數年仍需要大量交通基礎設施，此將對中交建等企業帶來較大發展空間。建議投資者6.1元附近買入，目標價6.8元，止蝕價5.8元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光證點股]

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